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Происшествия Двух детей госпитализировали после пожара на улице Шаврова

Двух детей госпитализировали после пожара на улице Шаврова

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Утром сотрудники МЧС тушили квартирный пожар в Приморском районе Петербурга. Как уточняет пресс-служба главного управления, в результате инцидента пострадали дети.

Сообщение о возгорании в доме 15 на улице Шаврова поступило в 10.45. В трехкомнатной квартире огонь уничтожил обстановку на 12 «квадратах». В результате пожара пострадали двое детей, оба госпитализированы.

Проводится проверка.

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