Женщины в Финляндии готовятся к возможному конфликту с Россией на курсах выживания

Женщины в Финляндии проходят учебные курсы по выживанию в кризисных ситуациях, готовясь к возможным чрезвычайным ситуациям, среди которых называется и возможный конфликт с Россией. Об этом 23 ноября пишет издание The Guardian.

Один из таких курсов, Nasta, является одним из 40 организованных Женской национальной ассоциацией по готовности к ЧС по всей Финляндии. Другие включают кибербезопасность, психологическую устойчивость и информационное влияние. После начала конфликта на Украине количество заявок на курсы резко возросло.

В настоящее время на лесной военной базе в западной Финляндии около 75 женщин будут учиться на выходных выживанию в кризисной ситуации, в том числе водить снегоходы, разводить и тушить костры, готовить еду на открытом воздухе, оказывать первую помощь, согреваться и строить туалет при минусовой температуре в Лохтая, недалеко от города Коккола.

Nasta работает с 1997 года. Хотя обучение не является военным, оно частично финансируется Министерством обороны Финляндии и получает существенную поддержку от Национальной ассоциации оборонной подготовки Финляндии. В ней насчитывается около 100 000 членов.

Курсы наиболее популярны среди женщин среднего возраста с высшим образованием из Хельсинки. Например, 42-летняя Сари, которая на этих выходных надела камуфляж, работает в сфере продаж. Она мать двоих детей и называет себя «реалисткой». Самой молодой из собравшихся — 18 лет, а самой старшей — 70. Некоторые из них также в течение последнего года посещали однодневные курсы стрельбы.

67-летняя Мерья Маянен, бывший банковский менеджер из Рованиеми, которая проводила курсы по дезинформации в своем родном городе, говорит, что тот факт, что сотни женщин приехали со всей Финляндии, чтобы пройти эти курсы, является доказательством уровня тревожности.

Обязанность участвовать в национальной обороне прописана в финской конституции, и все мужчины обязаны проходить военную службу. Женщины могут подавать заявление, но на добровольной основе.

Впрочем, в настоящее время в Финляндии навыки выживания оказываются куда полезнее во время отключения электроэнергии, которое недавно было вызвано штормом, нежели потенциальным конфликтом с Россией.