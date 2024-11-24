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Политика Reuters: США готовы передать Украине ракеты JASSM дальностью до 300 км. В Госдуме это назвали дорогой в пропасть

Reuters: США готовы передать Украине ракеты JASSM дальностью до 300 км. В Госдуме это назвали дорогой в пропасть

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38 комментариев

США близки к соглашению о поставке Украине крылатых ракет большой дальности Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM), дальность которых — от 370 до 1800 км в зависимости от модификации: об этом сообщили три источника Reuters. По информации агентства, о решении будет объявлено до конца месяца, но, в случае одобрения, Киеву нужно будет подождать несколько месяцев, пока Вашингтон будет решать «технические вопросы» перед поставкой.

О том, что администрация Байдена начала рассматривать возможность поставок JASSM Украине, сообщалось еще в августе текущего года. Внедрение малозаметных ракет JASSM, запускаемых с истребителей F-16, позволит ВСУ поражать военные объекты вплоть до Воронежа и Брянска.

Член думского комитета по безопасности Михаил Шеремет 24 ноября заявил РИА Новости, что JASSM никоим образом не смогут переломить для ВСУ ситуацию на фронте, но действия США в случае одобрения поставок крылатых ракет сравнил со «скользкой дорогой».

«Путь этот имеет только одно направление — в пропасть», — сказал Шеремет.

Reuters уточняет, что окончательного решения насчет поставок JASSM еще не принято.

Владимир Путин 21 ноября в специальном обращении заявил, что удар по Украине новой баллистической ракетой средней дальности «Орешник» был нанесен в ответ на удары по военным объектам РФ в Брянской и Курской областях западными ракетами ATACMS и Storm Shadow.

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JASSM Михаил Шеремет Украина США
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Комментарии
38
AndrewBarsik
45 минут
Дорогой в пропасть Россия идёт уже почти три года.
Gurza
34 минуты
Манипуляция заголовком - прям 5 баллов! "...дальностью до 300 км..." и уже в самой "новости" волшебным образом "...от 370 до 1800 км..."
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