Reuters: США готовы передать Украине ракеты JASSM дальностью до 300 км. В Госдуме это назвали дорогой в пропасть

США близки к соглашению о поставке Украине крылатых ракет большой дальности Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM), дальность которых — от 370 до 1800 км в зависимости от модификации: об этом сообщили три источника Reuters. По информации агентства, о решении будет объявлено до конца месяца, но, в случае одобрения, Киеву нужно будет подождать несколько месяцев, пока Вашингтон будет решать «технические вопросы» перед поставкой.

О том, что администрация Байдена начала рассматривать возможность поставок JASSM Украине, сообщалось еще в августе текущего года. Внедрение малозаметных ракет JASSM, запускаемых с истребителей F-16, позволит ВСУ поражать военные объекты вплоть до Воронежа и Брянска.

Член думского комитета по безопасности Михаил Шеремет 24 ноября заявил РИА Новости, что JASSM никоим образом не смогут переломить для ВСУ ситуацию на фронте, но действия США в случае одобрения поставок крылатых ракет сравнил со «скользкой дорогой».

«Путь этот имеет только одно направление — в пропасть», — сказал Шеремет.

Reuters уточняет, что окончательного решения насчет поставок JASSM еще не принято.

Владимир Путин 21 ноября в специальном обращении заявил, что удар по Украине новой баллистической ракетой средней дальности «Орешник» был нанесен в ответ на удары по военным объектам РФ в Брянской и Курской областях западными ракетами ATACMS и Storm Shadow.