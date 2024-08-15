Politico: администрация Байдена обсуждает возможность передачи Украине крылатых ракет JASSM с дальностью более 900 км

Белый дом рассматривает возможность передачи Украине крылатых ракет JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile), запускаемых с истребителей F-16. Об этом стало известно 15 августа из материала Politico.



Радиус действия JASSM превышает 926 км, а сама ракета отличается высокой точностью и может нести боеголовку массой около 450 кг. Ее дальность в несколько раз превышает аналогичный показатель любых крылатых ракет, переданных Киеву ранее.



Окончательного решения о передаче ракеты еще нет: до сих пор ее покупали лишь военные союзники США, среди которых Польша, Австралия, Финляндия, Япония и Нидерланды.



Пентагон располагает запасом в 7 200 таких ракет, а Lockheed Martin недавно значительно нарастил их производство. Между тем в штаб-квартире Министерства обороны США заявили, что им ничего не известно о решении Байдена поставить Киеву JASSM.