В Петербурге не станут разводить мосты в ночь на 24 ноября

Ночную разводку мостов в Петербурге в очередной раз отменили из-за погоды. Об этом вечером 23 ноября сообщает Мостотрест.
«В ночь с 23 на 24 ноября по метеорологическим условиям мосты разводиться не будут», — говорится в телеграм-канале учреждения. Насчет погоды поясняют: на высоте 25 м сохраняется юго-западный ветер скоростью 12-16 м/с.
При этом мост Александра Невского все же закроют для всех с 2.20 до 05.00.
Разводку мостов в Петербурге периодически отменяют из-за сильного ветра, который воздействует на поднятый пролет.
В субботу 23 ноября в Петербурге местами выпал снег. В воскресенье обещают температуру 0…+2 °С, небольшой снег и гололедицу.