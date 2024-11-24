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Город В Петербурге не станут разводить мосты в ночь на 24 ноября

В Петербурге не станут разводить мосты в ночь на 24 ноября

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1 комментарий

Ночную разводку мостов в Петербурге в очередной раз отменили из-за погоды. Об этом вечером 23 ноября сообщает Мостотрест.

«В ночь с 23 на 24 ноября по метеорологическим условиям мосты разводиться не будут», — говорится в телеграм-канале учреждения. Насчет погоды поясняют: на высоте 25 м сохраняется юго-западный ветер скоростью 12-16 м/с.

При этом мост Александра Невского все же закроют для всех с 2.20 до 05.00.

Разводку мостов в Петербурге периодически отменяют из-за сильного ветра, который воздействует на поднятый пролет.

В субботу 23 ноября в Петербурге местами выпал снег. В воскресенье обещают температуру 0…+2 °С, небольшой снег и гололедицу.

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Комментарии
1
Гость
16 минут
Ветер действует не на пролет, а на суда, которым приходится бороться с течением и ветром. Судов, ожидающих проводки немного, решили переждать.
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