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Политика Госдума на следующей неделе рассмотрит запрет брать в школы детей-мигрантов, не знающих русский язык

Госдума на следующей неделе рассмотрит запрет брать в школы детей-мигрантов, не знающих русский язык

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43 комментария

Госдума планирует на следующей неделе рассмотреть законопроект, запрещающий зачислять в школы детей-мигрантов, не знающих русский язык. Об этом 23 ноября сообщил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.

По его словам, инициативу поддерживает подавляющее большинство депутатов. «Мы считаем правильным проводить предварительные тестирования, а потом уже зачислять в школу детей-мигрантов», — сказал он.

Ранее Госдума приняла пакет законопроектов против нелегальной миграции. Они ужесточают наказание за организацию нелегальной миграции, подделку документов и преступления, связанные с фиктивной регистрацией и постановкой на учет иностранцев, признают совершение преступления нелегалом отягчающим обстоятельством, запрещают частным организациям проводить экзамены для мигрантов на знание языка и культуры России. Все эти законы 23 ноября подписал президент РФ Владимир Путин.

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Комментарии
43
Святослав-ужас хазар
41 минута
Поздно. Эта саранча становится хозяевами в токсично-депрессивных районах, типа мурино-новодевяткино-парнас-намывные на ваське. Нужно было прозревать лет 15 назад
SariusBeggins
21 минута
Еще бы запретить рожать за счет российского бюджета
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