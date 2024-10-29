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Политика Госдума одобрила пакет законопроектов в сфере миграции. По одному из них — наказание до 15 лет

Госдума одобрила пакет законопроектов в сфере миграции. По одному из них — наказание до 15 лет

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Госдума РФ 29 октября во втором и третьем чтениях одобрила сразу несколько законопроектов в сфере нелегальной миграции. Саму организацию незаконной миграции отнесли к особо тяжким преступлениям. За нее предлагается лишать свободы на срок от 8 до 15 лет, а также штрафовать в размере от 3 до 5 млн рублей.

Как сообщается на сайте ведомства, одобрен закон, по которому отягчающим обстоятельством будет считаться факт совершения преступления незаконным мигрантом. Это позволит устанавливать более высокую меру наказания без условных сроков.

ГД приняла законопроект о внесудебной блокировке сайтов, где предлагаются незаконные услуги в сфере миграции.

Также Госдума ввела исключительное право государственных учреждений на проведение экзаменов для мигрантов. Посредникам вести эту деятельность теперь запрещено. По словам председателя ГД Вячеслава Володина, после декабря 2023 года в 4 раза сократилось количество посреднических контор — с 622 до 156. Выросло и число мигрантов, не сумевших сдать экзамен — на 30%. Доход в бюджет увеличился в 5 раз.

Одним из законопроектов предлагается повышение уголовной ответственности за преступления, связанные с фиктивной регистрацией и постановкой на учет иностранцев и лиц без гражданства. Усилить наказание предлагается и за подделку, изготовление или оборот поддельных документов, причем вводятся новые квалифицирующие признаки — совершение преступления группой лиц по предварительному сговору. Документом предлагается лишать свободы на срок от двух до шести лет.

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