Сопоставимо с ядерным ударом, может поражать цели по всей Европе. Что Путин и военные рассказали нам об «Орешнике»

Источник: kremlin.ru







Второй вечер подряд руководство страны рассказывает гражданам о новейшей отечественной ракетной системе средней дальности «Орешник». В бою ее уже испытали. Первым о наличии и применении такого оружия накануне сообщил президент РФ Владимир Путин. В пятницу глава государства провел на эту тему совещание с руководством Минобороны, представителями ВПК и разработчиками ракетных систем. «Фонтанка» собрала главное.

Что такое «Орешник»?

«Орешник» — баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Ракеты атакуют цели со скоростью 10 махов — это 2,5–3 км в секунду. По словам Путина, речь идет не о модернизации старых советских систем, а о современной разработке.

«Такого оружия, как мы знаем, как вы знаете, ни у кого в мире пока нет. Да, рано или поздно оно появится и в других ведущих странах, мы знаем, какие разработки там ведутся. Но это будет завтра, или через год, или через два. А у нас эта система есть сегодня. И это важно», — заявил президент.

Разработка ракетного комплекса средней дальности велась по поручению Владимира Путина с июля 2023 года, заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения РФ Сергей Каракаев.

На что он способен?

Важный момент — «Орешник», как сообщил Путин, не является стратегическим оружием и средством массового поражения. Однако «в силу своей ударной мощи, особенно при массированном, групповом применении, да ещё и в сочетании с другими высокоточными дальнобойными системами, которые также есть у России, результаты её использования по объектам противника будут сопоставимы по эффекту, по своему могуществу с оружием стратегического назначения».

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения РФ Сергей Каракаев подтвердил, что боевое оснащение новой ракеты «позволяет гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные средства противоракетной обороны». «Орешник» может «поражать различные цели — от одиночных до площадных, а также высокозащищённых, с высокой эффективностью».

«Исходя из поставленных задач и дальности действий данного оружия, оно может поражать цели на всей территории Европы, что выгодно его отличает от других видов высокоточного оружия большой дальности. Как вы уже сказали, массированное применение данного вида оружия будет сопоставимо с применением ядерного оружия», — добавил Каракаев в ходе доклада президенту.

Глава государства напомнил, что «средств противодействия такой ракете, средств её перехвата на сегодняшний день в мире нет, не существует».

Путин также заявил о необходимости наладить серийное производство этих ракет, которое уже «практически организовано».

Применение в боевых условиях

Путин пообещал, что испытания новейшей системы будут продолжаться. Первые испытания прошли накануне, когда был нанесен удар по стратегическому объекту в украинском Днепропетровске.

«Пуск успешный, задачи выполнены. Результаты пуска подтвердили правильность заложенных проектно-конструкторских и технологических решений и реализуемость ракетного комплекса с заданными характеристиками», — добавил командующий РВСН Каракаев.

Есть ли еще такое оружие?

«Орешник» у России такой не один. Как рассказал Владимир Путин, сейчас «находятся в работе для дальнейшего испытания сразу несколько систем подобного рода».

«По результатам испытания это оружие также пойдёт в серию. То есть у нас складывается целая линейка комплексов средней и меньшей дальности», — отметил он.

Первый зампредседателя Военно-промышленной комиссии Василий Тонкошкуров доложил, что «научно-производственная база предприятий оборонно-промышленного комплекса позволяет в кратчайшие сроки организовать серийный выпуск данного типа вооружения».

В ночь на четверг на военный объект в Днепропетровске прилетела российская ракета. Известно, что атака пришлась на предприятие «Южмаш». Западные СМИ и украинские власти утверждали, что речь идет о первом применении межконтинентальной ракеты. Позже Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что все же удар был ракетой средней дальности. Подробнее о том, что весь день говорили об этом ударе в России, на Украине и на Западе, читайте в материале «Фонтанки».

Вечером в четверг к россиянам обратился Владимир Путин, который сообщил о применении в ходе СВО новой ракеты средней дальности «Орешник». Это уже она — эскалация накануне переговоров? Или еще нет? Об этом «Фонтанка» поговорила с главой Центра международной безопасности ИМЭМО РАН академиком Алексеем Арбатовым.