IT-шники первые на выход: Bosch сократит тысячи рабочих мест

Немецкий технический гигант Bosch планирует сократить пять с половиной тысяч рабочих мест. В первую очередь это сотрудники, разрабатывающие программное обеспечение для автомобилей, сообщает Spiegel.

Как рассказывает издание 22 ноября, автопроизводители заказывают значительно меньше запчастей для электромобилей, чем планировалось. Кроме того, спрос на системы помощи водителю и решения для автоматизированного вождения оказался ниже прогнозов. Многие из этих проектов приостанавливаются или отменяются автогигантами. Поэтому Bosch как один из крупнейших мировых поставщиков оптимизирует свой бизнес соответственно спросу.

Всего в очереди на увольнение — 5 550 сотрудников компании, из которых 3 800 находятся в Германии. Значительная часть попавших под сокращение — 3 500 позиций — это сотрудники подразделений по разработке программного обеспечения для автомобилей.