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Политика Бонди, Пэм Бонди: Трамп предложил новую кандидатуру на пост генпрокурора

Бонди, Пэм Бонди: Трамп предложил новую кандидатуру на пост генпрокурора

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1 комментарий

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул Пэм Бонди новым кандидатом на пост генпрокурора США вместо Мэтта Гетца, накануне снявшего свою кандидатуру. Об этом Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social.

59-летняя Пэм Бонди почти 20 лет занимала пост генпрокурора Флориды и работала в Комиссии по опиоидам и злоупотреблению наркотиками во время первого срока Трампа. В 2019 году во время первого импичмента Трампа из-за обвинений в злоупотреблении властью Бонди была одним из его адвокатов и приходила также поддержать Трампа во время других его уголовных дел, выступая с критикой прокуроров, которые вели эти дела.

Бонди — первая женщина-генпрокурор Флориды в истории. Дональд Трамп отметил ее жесткий стиль работы и усилия по борьбе с преступностью и торговлей наркотиками.

«Пэм переориентирует Министерство юстиции на его главную цель — бороться с преступностью и сделать Америку снова безопасной», — заявил избранный президент. По его мнению, до этого момента генпрокуратура США занималась лишь тем, что боролась с ним и с другими республиканцами.

Сначала Дональд Трамп выдвинул на пост генпрокурора другого своего преданного сторонника, экс-конгрессмена Мэтта Гетца, но это выдвижение спровоцировало скандал в США, поскольку Гетц — фигурант нескольких уголовных расследований. В 2020 году на него завели дело о незаконной перевозке несовершеннолетних в целях сексуальной эксплуатации. В феврале 2023 года Минюст завершил расследование и не стал выдвигать обвинений, но после избрания Трампа в палате представителей начались слушания комитета по этике, где две женщины дали показания против Гетца, обвинив его в том, что он платил им за «сексуальные услуги».

«Я провел отличные встречи с сенаторами и благодарен за их вдумчивую обратную связь, а также за невероятную поддержку столь многих», — написал Гетц в соцсетях и добавил, что его утверждение стало бы «отвлекающим фактором для важной работы переходной команды Трампа и Вэнса».

По мнению экспертов, выдвижение Гетца было сугубо формальной благодарностью Трампа за его многолетнюю лояльность — вероятность того, что Сенат утвердил бы кандидатуру Гетца, была оценена как крайне низкая. Подобным образом оценивают и перспективы Тулси Габбард, выдвинутой на пост директора национальной разведки страны.

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Пэм Бонди Мэтт Гетц Дональд Трамп Генпрокурор
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Комментарии
1
Гость
1 час
Короче, Трамп хочет быстренько закончить с Украиной и заняться куда более интересными вещами, а именно воздаянием своим недоброжелателям.
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