Бонди, Пэм Бонди: Трамп предложил новую кандидатуру на пост генпрокурора

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул Пэм Бонди новым кандидатом на пост генпрокурора США вместо Мэтта Гетца, накануне снявшего свою кандидатуру. Об этом Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social.

59-летняя Пэм Бонди почти 20 лет занимала пост генпрокурора Флориды и работала в Комиссии по опиоидам и злоупотреблению наркотиками во время первого срока Трампа. В 2019 году во время первого импичмента Трампа из-за обвинений в злоупотреблении властью Бонди была одним из его адвокатов и приходила также поддержать Трампа во время других его уголовных дел, выступая с критикой прокуроров, которые вели эти дела.

Бонди — первая женщина-генпрокурор Флориды в истории. Дональд Трамп отметил ее жесткий стиль работы и усилия по борьбе с преступностью и торговлей наркотиками.

«Пэм переориентирует Министерство юстиции на его главную цель — бороться с преступностью и сделать Америку снова безопасной», — заявил избранный президент. По его мнению, до этого момента генпрокуратура США занималась лишь тем, что боролась с ним и с другими республиканцами.

Сначала Дональд Трамп выдвинул на пост генпрокурора другого своего преданного сторонника, экс-конгрессмена Мэтта Гетца, но это выдвижение спровоцировало скандал в США, поскольку Гетц — фигурант нескольких уголовных расследований. В 2020 году на него завели дело о незаконной перевозке несовершеннолетних в целях сексуальной эксплуатации. В феврале 2023 года Минюст завершил расследование и не стал выдвигать обвинений, но после избрания Трампа в палате представителей начались слушания комитета по этике, где две женщины дали показания против Гетца, обвинив его в том, что он платил им за «сексуальные услуги».

«Я провел отличные встречи с сенаторами и благодарен за их вдумчивую обратную связь, а также за невероятную поддержку столь многих», — написал Гетц в соцсетях и добавил, что его утверждение стало бы «отвлекающим фактором для важной работы переходной команды Трампа и Вэнса».

По мнению экспертов, выдвижение Гетца было сугубо формальной благодарностью Трампа за его многолетнюю лояльность — вероятность того, что Сенат утвердил бы кандидатуру Гетца, была оценена как крайне низкая. Подобным образом оценивают и перспективы Тулси Габбард, выдвинутой на пост директора национальной разведки страны.