Мэтт Гетц снимает свою кандидатуру на пост генерального прокурора США. Его обвиняют в сексе с несовершеннолетней

Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц объявил, что снимает свою кандидатуру на пост генерального прокурора и главы министерства юстиции США. Об этом 21 ноября сообщает CBS News.

«Я провел отличные встречи с сенаторами и благодарен за их вдумчивую обратную связь, а также за невероятную поддержку столь многих», — написал он в соцсетях и добавил, что его утверждение стало бы «отвлекающим фактором для важной работы переходной команды Трампа и Вэнса». «Времени, чтобы его тратить на неоправданно затянувшуюся потасовку в Вашингтоне, нет, — объяснил он. — Министерство юстиции в администрации Дональда Трампа должно быть готово к первому дню его президентства».

В ответ на это Трамп, который ранее избрал Гетца своим кандидатом на пост генерального прокурора в рамках формирования новой администрации, написал в социальных сетях: «Я высоко ценю недавние усилия Мэтта Гетца по получению одобрения на пост генерального прокурора. Он справлялся очень хорошо, но в то же время не хотел отвлекать внимание администрации, к которой он относится с большим уважением». И предсказал, что Гетца «ждет прекрасное будущее».

Выдвижение Гетца быстро обернулось скандалом, поскольку он находился под следствием комитета по этике палаты представителей по подозрению в сексе с несовершеннолетней и употреблении запрещенных наркотиков. Он отрицал какие-либо правонарушения и назвал расследование «клеветой». Гетц обвинил в расследовании бывшего спикера палаты представителей Кевина Маккарти, отстранение которого Гетц помог организовать в прошлом году.

По информации CNN, женщина, которая утверждает, что в несовершеннолетнем возрасте занималась сексом с тогдашним членом палаты представителей Мэттом Гетцем, заявила комитету по этике палаты представителей, что у нее было с ним два сексуальных контакта на одной вечеринке в 2017 году.

Расследование комитета в отношении Гетца началось еще в 2021 году, что не помешало Трампу выдвинуть его на пост генпрокурора. Избранный президент объяснил свой выбор тем, что Гетц может «защитить границы, уничтожить преступные группировки и восстановить пошатнувшуюся веру американцев в Министерство юстиции».