«Подсудимая Рахова здесь?» В Петербурге начали рассматривать дело депутата и «мертвых душ» 619 школы

Как писала «Фонтанка», дело возбудили весной 2023 года. Троих сотрудников школы и Рахову (она до 2013 года была замглавы администрации района) следствие считает организованной группой, которая выводила деньги со счёта школы на карты людей, которые в ней по факту не работали. Происходило это с 2011 года до марта 2023 года. В документах о возбуждении дела о мошенничестве сообщалось о 10 млн рублей ущерба.