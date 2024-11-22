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Происшествия «Подсудимая Рахова здесь?» В Петербурге начали рассматривать дело депутата и «мертвых душ» 619 школы

«Подсудимая Рахова здесь?» В Петербурге начали рассматривать дело депутата и «мертвых душ» 619 школы

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11 комментариев

В Калининском районном суде Петербурга начали рассматривать дело депутата Заксобрания Елены Раховой и сотрудников 619-й школы. Среди них — замдиректора Ирина Байкова (раньше она была директором), сотрудники отдела кадров.

Как писала «Фонтанка», дело возбудили весной 2023 года. Троих сотрудников школы и Рахову (она до 2013 года была замглавы администрации района) следствие считает организованной группой, которая выводила деньги со счёта школы на карты людей, которые в ней по факту не работали. Происходило это с 2011 года до марта 2023 года. В документах о возбуждении дела о мошенничестве сообщалось о 10 млн рублей ущерба.

В суд пришли все подсудимые. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», перед началом заседания в коридоре провели перекличку. Секретарь, потеряв депутата ЗакСа, спрашивала слушателей: «Подсудимая Рахова здесь?»

Поддержать Рахову пришел депутат Заксобрания Алексей Зинчук. Заседание продлилось около десяти минут. Из-за появления в деле нового адвоката рассмотрение перенесли.

По информации «Фонтанки», Рахова ещё во время обыска подписала признательные документы — это было ночью и без присутствия адвоката. Позже она от показаний отказалась.

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Комментарии
11
282061394
7 минут
Голосуйте только за эту партию. На букву Е
281887454
2 часа
А разве Ряхова еще не на зоне?
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