Россиян стала больше интересовать ядерная война

Количество запросов по словосочетаниям «ядерная война» и «атомная бомба» в поисковике «Яндекса» за последние дни выросло в несколько раз. Произошло это после обновления российской ядерной доктрины и новостей об ударах американскими ракетами ATACMS по Брянской области.

Количество запросов по теме «ядерная война» превысило 20 тысяч. «Атомная бомба» тоже интересует россиян, но чуть меньше — около 6,5 тысячи запросов согласно «Яндекс Вордстат».

Президент РФ Владимир Путин 19 ноября подписал обновленную ядерную доктрину. В этот же день Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 19 ноября по Брянской области ВСУ были запущены шесть американских ракет ATACMS. Пять из них удалось сбить, одна была повреждена.