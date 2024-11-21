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Общество Россиян стала больше интересовать ядерная война

Россиян стала больше интересовать ядерная война

1 738
23 комментария

Количество запросов по словосочетаниям «ядерная война» и «атомная бомба» в поисковике «Яндекса» за последние дни выросло в несколько раз. Произошло это после обновления российской ядерной доктрины и новостей об ударах американскими ракетами ATACMS по Брянской области.

Количество запросов по теме «ядерная война» превысило 20 тысяч. «Атомная бомба» тоже интересует россиян, но чуть меньше — около 6,5 тысячи запросов согласно «Яндекс Вордстат».

Президент РФ Владимир Путин 19 ноября подписал обновленную ядерную доктрину. В этот же день Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 19 ноября по Брянской области ВСУ были запущены шесть американских ракет ATACMS. Пять из них удалось сбить, одна была повреждена.

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Комментарии
23
забыл все
57 минут
и все запросы из кремля?
VKuser15335355
57 минут
В ядерной вобле победителей не будет, так то. Чего там интересоваться.
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