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Общество Вучич: Никто не хочет слышать слово «перемирие», мир движется к катастрофе

Вучич: Никто не хочет слышать слово «перемирие», мир движется к катастрофе

2 640
18 комментариев

Владимир Путин может использовать все виды оружия и это не блеф, заявил сербский президент Александр Вучич. Кто думает иначе, либо его не знает, либо ненормальный.

Своими соображениями Вучич поделился во время визита премьер-министра Словакии Роберта Фицо 21 ноября. Его слова приводит сербское издание «Новости». По его мнению, Путин не оставит без ответа стрельбу по территории России западным оружием и с использованием логистики западных стран. При этом российский президент может использовать все виды оружия, «которые ему нужны, которые он считает нужными». Те, кто думает иначе, либо не знают Путина, либо ненормальные, «третьего варианта нет», сказал сербский лидер.

Вучич также уверен, что никто не блефует и мир движется к катастрофе. По его мнению, никто не хочет даже слышать слово «перемирие» — ни Владимир Зеленский, ни «люди из Москвы».

«Если люди в мире этого не понимают, я не смогу помочь. Сегодня межконтинентальная ракета, завтра что-то другое», — заключил сербский лидер.

«Фонтанка» собрала все, что известно, о первом возможном применении МБР.

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Комментарии
18
282694747
1 час
Ну ненормальный здесь только один
mwr
50 минут
если путин сумасшедший, то это вовсе не значит что все должны ему подчинится. как сказал президент чехии 24.02.22 "сумасшедших надо изолировать"
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