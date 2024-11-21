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Общество В Петербурге и Ленобласти три дня подряд будут ловить нетрезвых водителей

В Петербурге и Ленобласти три дня подряд будут ловить нетрезвых водителей

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7 комментариев

Рейд «Нетрезвый водитель» пройдет на территории Петербурга и Ленинградской области 22, 23 и 24 ноября. Об этом заранее предупредила пресс-служба Госавтоинспекции.

Водителям вместе с предупреждением также напомнили об ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения или передачу управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения.

В первом случае нарушителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет. Во втором случае наступает уголовная ответственность.

В последние выходные сентября сотрудники Госавтоинспекции в Петербурге и Ленобласти в рамках аналогичного рейда поймали около 300 пьяных водителей.

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Комментарии
7
DanCitizen
9 минут
Ага, тоже не понимаю трёхдневных рейдов, а в остальное время их ловить не надо ?
275640356
25 минут
А в остальные дни снова можно будет пьяным ездить?
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