В Петербурге и Ленобласти три дня подряд будут ловить нетрезвых водителей

Рейд «Нетрезвый водитель» пройдет на территории Петербурга и Ленинградской области 22, 23 и 24 ноября. Об этом заранее предупредила пресс-служба Госавтоинспекции.

Водителям вместе с предупреждением также напомнили об ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения или передачу управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения.

В первом случае нарушителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет. Во втором случае наступает уголовная ответственность.

В последние выходные сентября сотрудники Госавтоинспекции в Петербурге и Ленобласти в рамках аналогичного рейда поймали около 300 пьяных водителей.