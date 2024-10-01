Триста пьяных водителей и девять уголовных дел. ГАИ подвела итоги выходных в Петербурге

Около 300 пьяных водителей поймали в последние выходные сентября сотрудники Госавтоинспекции в Петербурге и Ленобласти. Об итогах рейда «Нетрезвый водитель», в рамках которого проверяли и каршеринговые автомобили, 1 октября сообщает пресс-служба петербургского главка.
Среди районов города по количеству пьяных за рулем лидируют Приморский и Невский. Помимо этого, много водителей, которые решили выпить перед поездкой, выявили во Всеволожском районе Ленобласти.
Большинство из них после проверки на состояние опьянения привлекли к ответственности по статье 12.8 КоАП РФ за вождение в нетрезвом виде. Те, кто отказался пройти медицинское освидетельствование, привлечены по статье 12.26 КоАП РФ. В обеих ситуациях водителям грозит штраф и лишение прав на срок от полутора до двух лет.
В отношении девяти человек, которые ранее уже лишились водительских прав за пьяную езду и вновь сели за руль, возбудили уголовные дела.
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