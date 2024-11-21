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Происшествия В Петербурге майора областного МЧС в отставке приговорили за убийство. Он виновен и свободен

В Петербурге майора областного МЧС в отставке приговорили за убийство. Он виновен и свободен

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7 комментариев

Невский районный суд Петербурга вынес приговор майору областного МЧС в отставке, арестованному за убийство отца. За дюжиной ударов ножом увидели самооборону.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 21 ноября, суд признал Романа Юрченко виновным в убийстве, совершённом при превышении пределов самообороны. «Фонтанка» писала, что мужчина ещё при задержании заверял, что защищался, но не помнил, от кого.

В ночь на 6 ноября 2023 года Юрченко выпивал с отцом, поминая умершую мать. Следственно-оперативная группа приехала на Караваевскую улицу после его звонка и невнятного рассказа о нападении неизвестных и убийстве одного из них. В квартире нашли мёртвого отца и пьяного сына. Ножевые ранения были у обоих.

Изначально дело возбудили по статье 105 УК — «Убийство». Юрченко отправился под стражу, и тогда он не возражал.

Несмотря на смазанность воспоминаний фигуранта, восстановить картину удалось. Первым, как установлено, за нож той ночью схватился старший из мужчин. Он повалил сына на диван на кухне и несколько раз ударил, в том числе в грудь и живот. Согласно материалам, Юрченко удалось разоружить отца и тем же ножом ударить его не меньше 12 раз.

Вину в чрезмерной самообороне, которая привела к гибели отца, подсудимый не признал. Суд назначил ему 16 месяцев исправительных работ с удержанием 10 % из заработной платы в доход государства. С учётом времени в СИЗО, а после под запретом определённых действий, наказание считается отбытым.

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Комментарии
7
Гость
1 час
Синий майор МЧС с соответствующей родословной - это скрепы. Скоро в МВД?
275640356
21 минута
От осинки не родятся апельсинки
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