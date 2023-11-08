В Петербурге по делу об убийстве арестован майор областного МЧС в отставке

Невский районный суд Петербурга избрал меру пресечения для отставного майора, которому вменяют расправу над отцом во время застолья. Оставлять его на свободе в ближайший праздник сочли небезопасным.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов 8 ноября, суд удовлетворил ходатайство следствия и определил Романа Юрченко под стражу. В следственный изолятор его отправили до 5 января уже как обвиняемого в убийстве. Он не возражал.

«Фонтанка» рассказывала, что Юрченко задержали в квартире на Караваевской улице ночью 6 ноября. Бывший пожарный Ленобласти позвонил в полицию сам и нетвёрдым голосом известил о нападении неизвестных, одного из которых он убил. Мёртвым в квартире нашли отца, с которым сын выпивал в годовщину смерти матери.