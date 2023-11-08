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    В Петербурге по делу об убийстве арестован майор областного МЧС в отставке

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    Невский районный суд Петербурга избрал меру пресечения для отставного майора, которому вменяют расправу над отцом во время застолья. Оставлять его на свободе в ближайший праздник сочли небезопасным.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов 8 ноября, суд удовлетворил ходатайство следствия и определил Романа Юрченко под стражу. В следственный изолятор его отправили до 5 января уже как обвиняемого в убийстве. Он не возражал.

    «Фонтанка» рассказывала, что Юрченко задержали в квартире на Караваевской улице ночью 6 ноября. Бывший пожарный Ленобласти позвонил в полицию сам и нетвёрдым голосом известил о нападении неизвестных, одного из которых он убил. Мёртвым в квартире нашли отца, с которым сын выпивал в годовщину смерти матери.

    Следствие, судя по представленным в суд материалам, в проблемы с памятью фигуранта не верит. По версии СК, Юрченко из личных неприязненных отношений не меньше десяти раз ударил отца чем-то острым в шею и спину.

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