Майора МЧС Ленобласти в отставке задержали по делу об убийстве отца в Петербурге. Он уверен, что отбивался от чужаков

Печальное застолье отца и сына закончилось убийством в Невском районе Петербурга.
Полицию в квартиру на Караваевской улице накануне около половины второго ночи вызвал мужчина, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 7 ноября. По предварительной информации, он нетрезвым голосом заявил, что на него напали неизвестные, одного он убил.
Когда следственно-оперативная группа прибыла на место, то нашла в квартире окровавленного заявителя, а также тело его мертвого отца. Мужчина скончался от ножевого ранения.
Заявителя увезли в больницу, где осмотрели его раны в области груди и ладони, оставленные явно ножом. Также было зафиксировано, что он был пьян. После чего доставили в отдел полиции. Когда доставленный проспался, то заявил, что ничего не помнит, кроме нападения неизвестных. С отцом они выпивали по поводу годовщины смерти матери.
Мужчину задержали в рамках возбужденного уголовного дела по статье «Убийство».
Ранее он служил пожарным в МЧС Ленобласти. Вышел в отставку в чине майора.