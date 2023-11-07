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    Майора МЧС Ленобласти в отставке задержали по делу об убийстве отца в Петербурге. Он уверен, что отбивался от чужаков

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    Печальное застолье отца и сына закончилось убийством в Невском районе Петербурга.

    Полицию в квартиру на Караваевской улице накануне около половины второго ночи вызвал мужчина, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 7 ноября. По предварительной информации, он нетрезвым голосом заявил, что на него напали неизвестные, одного он убил.

    Когда следственно-оперативная группа прибыла на место, то нашла в квартире окровавленного заявителя, а также тело его мертвого отца. Мужчина скончался от ножевого ранения.

    Заявителя увезли в больницу, где осмотрели его раны в области груди и ладони, оставленные явно ножом. Также было зафиксировано, что он был пьян. После чего доставили в отдел полиции. Когда доставленный проспался, то заявил, что ничего не помнит, кроме нападения неизвестных. С отцом они выпивали по поводу годовщины смерти матери.

    Мужчину задержали в рамках возбужденного уголовного дела по статье «Убийство».

    Ранее он служил пожарным в МЧС Ленобласти. Вышел в отставку в чине майора.

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