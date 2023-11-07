Майора МЧС Ленобласти в отставке задержали по делу об убийстве отца в Петербурге. Он уверен, что отбивался от чужаков

Печальное застолье отца и сына закончилось убийством в Невском районе Петербурга.



Полицию в квартиру на Караваевской улице накануне около половины второго ночи вызвал мужчина, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 7 ноября. По предварительной информации, он нетрезвым голосом заявил, что на него напали неизвестные, одного он убил.



Когда следственно-оперативная группа прибыла на место, то нашла в квартире окровавленного заявителя, а также тело его мертвого отца. Мужчина скончался от ножевого ранения.

