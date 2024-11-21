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Общество Петухи и утки захватили центр Пушкина. Посмотрите, как птицы гуляют по городу

Петухи и утки захватили центр Пушкина. Посмотрите, как птицы гуляют по городу

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8 комментариев

В центре Пушкина в четверг, 21 ноября, заметили ферму на выезде. Петухи, куры, гуси и утки без стеснения прогуливались по историческому району города. 

Фото и видео с домашними птицами поделились в сообществе «Грибы и грибники СПб». На кадрах можно заметить, как пернатые свободно передвигаются по тротуарам и газонам, не обращая внимания на автомобили и прохожих. Однако местные жители и туристы оказались удивлены такому необычному явлению, и некоторые не упустили возможности запечатлеть момент на камеру. 

На прошлой неделе в сообществе петербургских грибников поделились кадрами заключительного перед началом зимы урожая. В лесах Петербурга и Ленобласти удалось собрать подмороженные белые грибы, боровики, моховики, маслята, лисички и сыроежки. А также грибники встретили редкое творение природы Exidiopsis effusa — «волосатый лёд», он же «ледяная борода» или «снежные волосы».

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Комментарии
8
264044681
21 минута
Кто-то смелый или хорошо одетый, так бесстрашно идти на трех гусей 😁
FalconNitro3
7 минут
Гуси прикольные-степенные... А кто, что, откуда? Подробности то?
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