«Мы играли за ленинградцев, бабушек и дедушек». «Зенит» празднует 40-летие первых золотых медалей

Источник: Адамович Николай, Науменков Николай / Фотохроника ТАСС







Футбольный клуб «Зенит» и его болельщики 21 ноября празднуют 40-летие первых золотых медалей в истории команды. Отдел спорта «Фонтанки» собрал воспоминания чемпионов-1984 о том легендарном сезоне.

21 ноября 1984 года «Зенит» в стенах ленинградского СКК уверенно победил харьковский «Металлист» со счетом 4:1, впервые в своей истории став чемпионом Советского Союза. Команда Павла Садырина обеспечила себе золотые медали благодаря голам Николая Ларионова, Юрия Желудкова и Сергея Дмитриева, который отличился дважды.

В течение сезона-1984 ленинградцы показали стабильную игру: 19 раз праздновали победу, 9 матчей завершили вничью и лишь 6 раз уступили соперникам. В итоге «Зенит» заработал 47 очков, что стало рекордом для клуба на тот момент, и опередил ближайшего преследователя — московский «Спартак» — на два пункта. Подробнее о том сезоне — в воспоминаниях самих чемпионов, которыми они делились в разные годы в своих интервью.

Основной вратарь и капитан «Зенита» в 1984 году Михаил Бирюков. Провел 34 матча в чемпионском сезоне, пропустил 32 гола

«Честно признаюсь: никто о золотых медалях не думал и не накручивал себя мыслями о том, что мы обязательно должны стать чемпионами. Да нам никто такую задачу и не ставил. Шли от игры к игре. Только после выезда, когда победили „Торпедо“ и „Днепр“, перед матчами с „Шахтером“ и „Металлистом“ поверили, что уже не упустим золото. Хотя даже в игре с донецкой командой мандраж чувствовался. А вот в том, что обыграем „Металлист“ в переполненном СКК, сомнений не было.

Отмечали вообще стихийно. Специально не готовились — до последнего боялись сглазить. Все организовал Володя Казаченок, который в 1983-м закончил карьеру и в чемпионском сезоне уже не играл. Но именно он заказал большое помещение, но так, что никто об этом заранее не знал.

И вот когда закончился «золотой» матч — поехали в гостиницу «Пулковскую»! Ждали там Павла Федоровича Садырина, а его все нет и нет. Его, оказывается, не отпускали. Руководство города, ЛОМО. Помню, попросили через кого-то ему передать, где мы. Но то ли не передали, то ли еще что-то. В итоге Павел Федорович сам нас нашел.

Приезжает и говорит: «Вы меня специально решили с собой не брать?» И тут же засмеялся: «Ладно, ладно, у меня свои спецслужбы работают — вот вас и нашел».

Что мы получили за первое в истории «Зенита» «золото»? По хрустальной вазе и 200 рублей премии. Но главное, что осталось в памяти, — это встречи, встречи, встречи с болельщиками. Людям хотелось нас о чем-то спрашивать, вместе с нами радоваться этому успеху. Было очень приятно. Потом, правда, стали ходить слухи, что нам бесплатно дают квартиры — машины, мол, игроки «золотого состава» ими спекулируют. Никто нам ничего просто так не давал».

Зенитовцы поздравляют с победой вратаря Михаила Бирюкова Источник: Адамович Николай, Науменков Николай / Фотохроника ТАСС







Нападающий Сергей Дмитриев. Провел 30 матчей в сезоне-1984, забил 8 голов

«Мы тогда знаете сколько получили за чемпионство? 1500 рублей. Но не столько за деньги, сколько за ленинградцев играли, бабушек и дедушек. Еще за наши памятники, как тогда говорили».

Нападающий Борис Чухлов. 28 матчей, 7 голов

«Геннадий Орлов как-то рассказывал, что мы заплатили „Шахтеру“ в предпоследнем матче, но это полная чушь. Мы пытались договориться — отказались наотрез: „Можете даже не подходить. ‚Спартак‘ вопросы закрыл“. Не знаю, сколько им надо было подвезти, чтоб так грызли искусственное поле в СКК. Как же они упирались! Но мы вырвали победу 1:0, Колька Ларионов забил. А вот в „Металлисте“ были нормальные мужики. Мы отдали им свои премиальные. Это было. Хотя ребята говорили до матча: „Все равно вы нас порвете“. Потом они еще с нами вечером и отмечали. Был у Харькова главный бомбардир… То ли Тарасов, то ли Баранов. Кажется, он не играл, но в банкете участвовал активно. Да половина „Металлиста“ с нами гудела. Потом мы же их везли в „Октябрьскую“. К сожалению, многие из того состава остались без чемпионской медали. Было же правило: надо сыграть 50 процентов матчей. У нас медаль получили 15 игроков. Обидно за Юрку Герасимова, Валерку Золина, Сашу Захарикова, Кольку Воробьева. Кому-то пары игр не хватило. Только Ларионову дали в виде исключения — как игроку сборной СССР. Из-за травмы в том сезоне он всего девять матчей провел. Спорткомитет пошел навстречу».

Нападающий Игорь Комаров. 5 матчей, 2 гола

«Без Бирюкова чемпионства точно не было бы. Он самый стабильный по характеру человек в команде. Мужик. Мог врезать, если надо. На него смотришь — и спокойствие. Никогда не забуду матч в Ереване. Как Мишка извивался — это не описать. 2:1 победили только за счет него. Или в Днепропетровске, где нас возили-возили, но Бирюков играл фантастически. 1:0 выиграли! Лично мне тогда стало понятно, что будем чемпионами. Был в том сезоне один секрет. Мы проиграли финал Кубка полуживому московскому „Динамо“. Играли так, будто каждый за собой телегу тащит. И Садырин после увез команду в Сочи — подальше от прессы, ненужных разговоров. Там поразил — дал три дня полного отдыха. Делай что хочешь. Никто не смотрел, куда ты ходишь. С кем гуляешь и что пьешь. Кто-то произнес замечательную фразу: „Спустим всю подготовку в пыль!“ Оторвались, но не напропалую. Когда не запрещено, желание нажраться уходит. Шампанское, вино. Потом собрались — чувствуем: да у каждого настроение переменилось. Тоска ушла. Как погнали!»

Защитник и полузащитник Сергей Веденеев. 28 матчей, 1 гол

«Матч с самым невероятным сюжетом в чемпионском сезоне мы сыграли в Тбилиси. Возвращаюсь в Ленинград с того выезда — друг рассказывает. Сидит смотрит футбол. „Зенит“ проигрывает 0:2. Минут двадцать до конца. Главное, игры никакой! Плюнул и пошел на улицу. Свистит приятелю: „Саня, айда гулять“ — „Да „Зенит“ играет, 1:2…» Тут шум за спиной — 2:2! Он полетел на четвертый этаж, через две ступеньки прыгал. Пока добежал — мы третий забили! Первый гол — мой. Ударил, мяч от перекладины отскочил, и Дмитриев добил. Второй — я Дмитриеву отдал пас. Вот эта игра до сих пор перед глазами. Даже не голы, а другой эпизод. Когда счет стал 2:2, грузины разыграли мяч — и Шенгелия ка-а-к долбанул по собственным воротам! Из центрального круга! Это он так презрение высказал своим защитникам. Через минуту мы забили третий. А лучшим матчем по игре был с киевским «Динамо» дома. 2:0 победили. Чтоб вынести Киев — надо было не уступить в движении. А мы еще и играли легко, с удовольствием.

Но вытянули сезон на волевых качествах. Мне до последнего не верилось, что станем чемпионами. Потому что и „Шахтеру“, и „Днепру“, и „Торпедо“ победные голы забивали в концовке. Три решающих матча — с такой драматургией! Игры-то у нас не было. Просто бились за результат. „Днепр“ мог минимум четыре забить. Как ни ударят — попадают в Бирюкова. И вдруг сумасшедший гол Мельникова в «девятку». Ощущение, что где-то уже запрограммировано — мы становимся чемпионами».

Источник: Адамович Николай, Науменков Николай / Фотохроника ТАСС







Полузащитник Аркадий Афанасьев. 28 матчей, 1 гол

«Если закрыть глаза, вспоминаются отрывки каких-то матчей. Если всмотреться — разбираешь: вот обыгрываем в Ленинграде 2:0 киевское „Динамо“. Бойня с „Шахтером“. 0:2 горим в Тбилиси — и вдруг в концовке забиваем три. В Днепропетровске нас весь матч из штрафной не выпускают — а мы побеждаем 1:0! 3:2 в Лужниках со „Спартаком“, два гола Желудкова Дасаеву… их-то все помнят, но почему-то забыли, как Бирюков в тот вечер пенальти взял. А на праздновании чемпионства игроки „Металлиста“, с которыми мы играли, упились сильнее нас. Наши ребята спонтанно решили заскочить к ним в гостиницу „Карелия“. Продолжили банкет там. Затянулось до утра. Парни из „Металлиста“ очень были рады, что мы стали чемпионами, а не „Спартак“. Вот это информация точная. Они приехали уже готовиться к отпуску. Что бы им ни предлагал „Спартак“ или кто-то — бесполезно! Физически не смогли бы нас обыграть».

Защитник Анатолий Давыдов. 27 матчей, 1 гол

«Эмоций было очень много. Тот результат, конечно, затмил третье место, которое мы заняли с Юрием Андреевичем Морозовым. Хотя это тоже было большое достижение. Первые медали же! Тяжело вспомнить, как праздновали после игры с „Металлистом“… А вот как мы праздновали в 85-м — вспомнить можно! Может, мы не были готовы к этим регалиям, серьёзным званиям. У нас не было опыта, мы не знали, как вести себя в такой ситуации. Я имею в виду не нарушение режима. Оно, конечно, присутствовало. Я говорю про психологическую составляющую. Мы не справились с этой ситуаций. Думали, что дальше всё пойдёт так же, поэтому где-то что-то „сбрасывали“ в тренировочном процессе, иногда лечились дольше, чем стоило… Много было нюансов. Думаю, что виноваты только мы — футболисты. Хотя, должен сказать, что роль тренеров во многом в этом и состоит — спустить футболистов с небес на поле. Заставить их вернуть самоотдачу. Наверное, где-то и здесь был потерян контроль. Но это моё мнение. С тем составом мы должны были ещё несколько раз становиться чемпионами…»