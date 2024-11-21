В Петербурге установят больше трех тысяч новых контейнеров для раздельного сбора мусора

В Петербурге в ближайшее время установят больше трёх тысяч новых контейнеров для раздельного сбора вторсырья — сообщил заместитель председателя комитета по природопользованию Иван Казаков в эфире телеканала «Санкт-Петербург». Общее число таких контейнеров составит 11,7 тысячи. Вместе с тем растет и запрос на установку и обслуживание инфраструктуры для раздельного сбора со стороны петербуржцев, отмечают в НЭО.

«Оборудовано 4,5 тысячи контейнерных площадок контейнерами для раздельного накопления. 8500 контейнеров установлено, комитет закупил еще 3160, которые в ближайшее время мы планируем разместить в районах города. Планируется, что новые контейнеры будут установлены на 1600 контейнерных площадках, то есть география раздельного накопления увеличивается», — рассказал Иван Казаков.

Вместе с тем от активных петербуржцев поступает много обращений с просьбой установить контейнеры в удобных для них местах. По такой заявке через управляющую домом компанию инфраструктура для раздельного сбора может быть установлена на закрытой территории.

«Мы реализуем программу на землях общего пользования. Но к нам часто обращаются и управляющие компании, которые хотят, чтобы на территории их жилых комплексов тоже появились контейнеры для раздельного сбора. Мы устанавливаем и обеспечиваем бесперебойный вывоз. Количество заявок всё время растёт. Если в 2022 году было 150 заявок за год, то сейчас около 500, и эта цифра еще вырастет в 2024 году», — рассказал директор по развитию компании Невский экологический оператор Дмитрий Биллер.