В Петербурге установят больше трех тысяч новых контейнеров для раздельного сбора мусора

В Петербурге в ближайшее время установят больше трёх тысяч новых контейнеров для раздельного сбора вторсырья — сообщил заместитель председателя комитета по природопользованию Иван Казаков в эфире телеканала «Санкт-Петербург». Общее число таких контейнеров составит 11,7 тысячи. Вместе с тем растет и запрос на установку и обслуживание инфраструктуры для раздельного сбора со стороны петербуржцев, отмечают в НЭО.
«Оборудовано 4,5 тысячи контейнерных площадок контейнерами для раздельного накопления. 8500 контейнеров установлено, комитет закупил еще 3160, которые в ближайшее время мы планируем разместить в районах города. Планируется, что новые контейнеры будут установлены на 1600 контейнерных площадках, то есть география раздельного накопления увеличивается», — рассказал Иван Казаков.
Контейнеры устанавливают в общедоступных местах в рамках целевой программы по развитию раздельного накопления и переработки мусора. Адреса выбраны в результате инвентаризации мест, которые подходят для таких контейнеров с точки зрения закона.
Вместе с тем от активных петербуржцев поступает много обращений с просьбой установить контейнеры в удобных для них местах. По такой заявке через управляющую домом компанию инфраструктура для раздельного сбора может быть установлена на закрытой территории.
«Мы реализуем программу на землях общего пользования. Но к нам часто обращаются и управляющие компании, которые хотят, чтобы на территории их жилых комплексов тоже появились контейнеры для раздельного сбора. Мы устанавливаем и обеспечиваем бесперебойный вывоз. Количество заявок всё время растёт. Если в 2022 году было 150 заявок за год, то сейчас около 500, и эта цифра еще вырастет в 2024 году», — рассказал директор по развитию компании Невский экологический оператор Дмитрий Биллер.
Содержимое контейнеров после вывоза дополнительно сортируют, чтобы отделить мусор, не подлежащий переработке.
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