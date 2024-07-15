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    Проблемные адреса. Почему пропадают контейнеры для пластика в Петербурге

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    Петербуржцы обратили внимание на резкую пропажу контейнеров для пластика в некоторых дворах города. В какой-то момент баки исчезли и больше не появлялись, говорят читатели «Фонтанки».

    В редакцию поступило сообщение от жителей одного из домов на Измайловском проспекте. У петербуржцев общая мусорная площадка на несколько дворов, которая располагается на набережной Обводного канала, 147–149Д. Сначала жители Адмиралтейского района регулярно наблюдали за перевернутыми баками для пластика, а потом контейнеры вовсе пропали. Заботящиеся об экологии горожане забили тревогу из-за невозможности выбрасывать пластик раздельно. С такой же проблемой столкнулись жители 4-й линии Васильевского острова.

    Сбором и транспортировкой мусора в Петербурге занимается мультиоператор по работе с отходами «Первый Спецтранс». Как сообщили 15 июля в пресс-службе компании, в городе продолжают оптимизировать проект раздельного сбора мусора: по некоторым адресам контейнеры добавляют, а где-то их убирают. Снимают баки с проблемных мусорных площадок.

    «Проблемными считаются адреса, где засор в контейнерах для РСО превышает 50%, или где собственник закрытой площадки не предоставляет доступ к контейнерам, или при не единичных случаях вандализма», — сказали в организации.

    Так, на Обводном канале контейнер решили убрать по причине его заполненности предметами неподходящих фракций (не пластиком). А на Васильевском острове бак, вероятно, был украден. Однажды водитель мусоровоза приехал забрать отходы по заявке местных жителей, но не нашел контейнер. Новый бак по этому адресу так и не поставили.

    «Необходимо пояснить, что не все контейнеры для РСО, которые обслуживает Автопарк, принадлежат компании. При заключении договора с Невским экологическим оператором о переходе на оплату за вывоз твердых коммунальных отходов по факту, пользователи должны купить контейнеры для вторсырья. Наша задача, согласовав график, осуществлять вывоз вторсырья», — уточнили представители мультиоператора по работе с отходами.

    Напомним, что в 2022 году комитет по природопользованию Петербурга утвердил порядок накопления твердых коммунальных отходов. Сообщалось, что реформа в сфере обращения с отходами сделает систему сбора прозрачной, а процедура обработки, утилизации и обезвреживания отходов усовершенствуется.

    «Важной составляющей реформы является также создание единой региональной системы раздельного накопления отходов, которая в перспективе должна охватить весь город, обеспечить каждому жителю доступность раздельного сбора», — заявлял зампредседателя комитета по природопользованию Иван Казаков.

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    Раздельный сбор мусора
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    Комментарии 1

    ixform15 Июл 2024 в 21:01
    бардак!
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