Владимир Машков остался без квартиры в Одессе. На Украине ему вынесли приговор

Актер и режиссер Владимир Машков остался без квартиры в Одессе — её конфисковали по решению украинского суда, сообщает РБК со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Как пишет издание 20 ноября, Машкова заочно признали на Украине виновным по статьям о «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и «пропаганде войны» и приговорили к 10 годам колонии. Также конфискована его 100-метровая квартира в доме на побережье Одессы.

Владимир Машков — директор «Современника», худрук Театра Олега Табакова, а также глава Союза театральных деятелей. Он известен своей патриотической позицией: Машков был сопредседателем избирательного штаба Владимира Путина и вошел в список его доверенных лиц на выборах президента России. «Фонтанка» писала, что он также находится в европейских санкционных списках. Его включили туда вместе с актером Сергеем Безруковым. Санкции помимо блокирования счетов предполагают запрет на въезд, прекращение культурных обменов и сотрудничества.