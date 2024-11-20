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Общество Владимир Машков остался без квартиры в Одессе. На Украине ему вынесли приговор

Владимир Машков остался без квартиры в Одессе. На Украине ему вынесли приговор

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13 комментариев

Актер и режиссер Владимир Машков остался без квартиры в Одессе — её конфисковали по решению украинского суда, сообщает РБК со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Как пишет издание 20 ноября, Машкова заочно признали на Украине виновным по статьям о «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и «пропаганде войны» и приговорили к 10 годам колонии. Также конфискована его 100-метровая квартира в доме на побережье Одессы.

Владимир Машков — директор «Современника», худрук Театра Олега Табакова, а также глава Союза театральных деятелей. Он известен своей патриотической позицией: Машков был сопредседателем избирательного штаба Владимира Путина и вошел в список его доверенных лиц на выборах президента России. «Фонтанка» писала, что он также находится в европейских санкционных списках. Его включили туда вместе с актером Сергеем Безруковым. Санкции помимо блокирования счетов предполагают запрет на въезд, прекращение культурных обменов и сотрудничества.

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Комментарии
13
281614283
1 час
"Патриотизм" нынче в цене. За свою совесть ещё заработает.
Митя Антонов
1 час
Фигня, ему грантов надают из бюджета. В порядке компенсации за утраченное, причём, в многократном размере. Не ему нужно переживать.
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