Пучков: ОСК не собирается продавать Балтийский завод Росатому

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) не рассматривает вариант о продаже Балтийского завода Росатому. Об этом гендиректор ОСК Андрей Пучков рассказал «Ъ» 20 ноября.
По словам главы корпорации, Росатом в этом случае выступает заказчиком по линейке ледокольного флота. Со своей стороны ОСК обсуждает вопрос обеспечения судами Северного морского пути.
«В этой части у нас много совместных задач», — заявил Пучков.
«Фонтанка» писала об идее передать контрольный пакет акций Балтийского завода от ОСК Росатому в 2022 году. Это увязывали с идеей строительства суперверфи в Петербурге.
Ранее Пучков рассказал о планах по модернизации «Северной верфи».
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