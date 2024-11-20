Пучков: ОСК не собирается продавать Балтийский завод Росатому

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) не рассматривает вариант о продаже Балтийского завода Росатому. Об этом гендиректор ОСК Андрей Пучков рассказал «Ъ» 20 ноября.

По словам главы корпорации, Росатом в этом случае выступает заказчиком по линейке ледокольного флота. Со своей стороны ОСК обсуждает вопрос обеспечения судами Северного морского пути.

«В этой части у нас много совместных задач», — заявил Пучков.

«Фонтанка» писала об идее передать контрольный пакет акций Балтийского завода от ОСК Росатому в 2022 году. Это увязывали с идеей строительства суперверфи в Петербурге.

Ранее Пучков рассказал о планах по модернизации «Северной верфи».