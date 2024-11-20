Актрису Светлану Светличную похоронили на Троекуровском кладбище

Актрису Светлану Светличную похоронили на актерской аллее Троекуровского кладбища 20 ноября. Рядом со звездой советского кинематографа покоятся актрисы Екатерина Градова, Инна Макарова, Анастасия Заворотнюк, актеры Валентин Гафт и Борис Невзоров, певица Тамара Миансарова, пишет StarHit.

Прощание с заслуженной артисткой РСФСР прошло в Доме кино. Проводить Светлану Афанасьевну в последний путь пришли родные, а также многие известные персоны, в том числе Александр Панкратов-Черный, Валерий Баринов, Борис Токарев, Людмила Зайцева, Прохор Шаляпин, Иван Николаев, Виктор Логинов и другие. От имени президента России Владимира Путина зачитала письмо со словами соболезнования директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина.

Звезда «Бриллиантовой руки» ушла из жизни в минувшую субботу, ей было 84 года. В последние годы Светлана Светличная тяжело болела. Ее муж Владимир Ивашов и младший сын Олег похоронены на Ваганьковском кладбище.