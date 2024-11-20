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Общество Актрису Светлану Светличную похоронили на Троекуровском кладбище

Актрису Светлану Светличную похоронили на Троекуровском кладбище

1 841
5 комментариев

Актрису Светлану Светличную похоронили на актерской аллее Троекуровского кладбища 20 ноября. Рядом со звездой советского кинематографа покоятся актрисы Екатерина Градова, Инна Макарова, Анастасия Заворотнюк, актеры Валентин Гафт и Борис Невзоров, певица Тамара Миансарова, пишет StarHit.

Прощание с заслуженной артисткой РСФСР прошло в Доме кино. Проводить Светлану Афанасьевну в последний путь пришли родные, а также многие известные персоны, в том числе Александр Панкратов-Черный, Валерий Баринов, Борис Токарев, Людмила Зайцева, Прохор Шаляпин, Иван Николаев, Виктор Логинов и другие. От имени президента России Владимира Путина зачитала письмо со словами соболезнования директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина.

Звезда «Бриллиантовой руки» ушла из жизни в минувшую субботу, ей было 84 года. В последние годы Светлана Светличная тяжело болела. Ее муж Владимир Ивашов и младший сын Олег похоронены на Ваганьковском кладбище.

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Комментарии
5
DEMOMON
1 час
"и младший сын Олег" А что случилось с их младшим сыном?
VVvolkov
1 час
вот вы меня ругаете, а это я распорядился и местечко ей выделил получше
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