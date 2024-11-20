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Происшествия Мальчик, получивший тяжелые травмы при падении из окна дома на Кораблестроителей, остается в больнице

Мальчик, получивший тяжелые травмы при падении из окна дома на Кораблестроителей, остается в больнице

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2 комментария

Четырехлетний ребенок, которого реанимировали под окнами дома на Кораблестроителей в конце октября, до сих пор находится в больнице, об этом 20 ноября стало известно «Фонтанке».

У мальчика диагностирована кататравма, из отделения реанимации его перевели в хирургическое, состояние ребенка медики оценивают как стабильное.

Инцидент произошел ранним утром 31 октября. Мальчик находился с родителями в квартире на четвертом этаже, в какой-то момент опасные игры на подоконнике обернулись происшествием.

Малыша реанимировали прямо на месте, для дальнейшей медпомощи его доставили в больницу. Следствие проводит проверку, дело находится на контроле прокуратуры.

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Комментарии
2
Гость
13 минут
Как можно играть с ребенком во что-либо на подоконнике? Это родители такие глупые или же сознательно вредили малышу?
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