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Общество Правительство разрешило ПСК «Фарма» выпускать аналог «Оземпика»

Правительство разрешило ПСК «Фарма» выпускать аналог «Оземпика»

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9 комментариев

Правительство РФ разрешило ПСК «Фарма» производить дженерик «Оземпика», который используют для лечения диабета. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщает «Коммерсантъ».

Российская компания «Фарма», входящая в группу «Рус Биофарм», получила разрешение на производство собственного аналога препарата на основе семаглутида, применяемого для лечения диабета. Это потребовало отдельного документа, так как в России зарегистрировано оригинальное средство на основе этого действующего вещества, производимое датской компанией Novo Nordisk под названием «Оземпик».

«Оземпик» стал популярен среди тех, кто стремится сбросить вес. Права Novo Nordisk на этот препарат в России защищены до конца 2025 года. ПСК «Фарма» и Novo Nordisk воздержались от комментариев.

Правительство разрешило российской компании производить дженерик препарата на основе семаглутида, ссылаясь на закон, который позволяет делать это в случае крайней необходимости для защиты жизни и здоровья граждан, несмотря на действующие патентные права. Также в конце 2023 года «Герофарм» и «Промомед» получили возможность выпускать собственные аналоги препаратов на основе семаглутида.

Как объясняет руководитель патентной практики бюро Patentus Алексей Михайлов, российским компаниям разрешили производить дженерики вопреки действующей защите интеллектуальных прав, поскольку оригинальный производитель открыто заявил, что рынок РФ для него не является приоритетным.

Как передает «Коммерсантъ», по данным директора Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Натальи Мокрышевой, около 50 миллионов россиян страдают ожирением, из них 5 миллионов также имеют диабет.

Напомним, летом этого года Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало новый, третий по счету, отечественный инъекционный препарат для лечения диабета, который является аналогом датского препарата «Оземпик». Ввод лекарственного средства с международным непатентованным наименованием (МНН) семаглутид в гражданский оборот разрешен до конца 2024 года. Ранее сообщалось, что Novo Nordisk оповестила Росздравнадзор об остановке поставок препарата «Оземпик» для россиян с конца 2023 года.

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Оземпик Фарма Аналог Правительство
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Комментарии
9
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
Надо ещё разрешить АвтоВАЗу выпускать аналог Мерседеса. Делов-то.
282694747
1 час
Как красиво называется слово спереть
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