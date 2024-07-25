Минздрав зарегистрировал третий аналог датского «Оземпика» для лечения диабета

Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало новый, третий по счету, отечественный инъекционный препарат для лечения диабета, который является аналогом датского препарата «Оземпик». Об этом 25 июля сообщает ТАСС со ссылкой на государственный реестр лекарственных средств.



Запись появилась в реестре 12 июля: препарат был создан российской компанией «ПСК Фарма». Ввод лекарственного средства с международным непатентованным наименованием (МНН) семаглутид в гражданский оборот разрешен до конца 2024 года .

Ранее Минздрав зарегистрировал два других препарата с МНН семаглутид, которые создали компании «Промомед» и «Герофарм»

