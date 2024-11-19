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Политика Великобритания ввела санкции против «Юнармии»

Великобритания ввела санкции против «Юнармии»

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6 комментариев

Британское правительство 19 ноября ввело пакет санкций против российского детско-юношеского движения «Юнармия» и учебно-методического центра воспитания молодежи «Авангард».

В санкционный список также внесены восемь физлиц, в частности начальник главного штаба «Юнармии» Никита Нагорный, министр образования Запорожской области Елена Шапурова и министр образования Крыма Валентина Лаврик. Счета организаций и физических лиц, против которых были введены ограничительные меры, в случае их обнаружения в британской юрисдикции будут заблокированы. Въезд в Великобританию им запрещен.

В пресс-релизе утверждается, что российские власти якобы знакомят украинских детей с учебной программой, которая «переписывает историю России и Украины, прославляет российские действия и пропагандирует лояльность России, а в некоторых случаях включает военную подготовку». «Юнармии» и вовсе отводится «центральная роль» в попытках «принудительно депортировать и идеологически обработать молодое поколение Украины».

Ранее по той же причине «Движение первых» и глава «Юнармии» угодили в санкционный список США.

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Великобритания Санкции Юнармия
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Комментарии
5
гастарбайтер
6 минут
Санкции против гитлерюгенда?
sektor7
27 минут
Воины 😂 С детьми воюют
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