Великобритания ввела санкции против «Юнармии»

Британское правительство 19 ноября ввело пакет санкций против российского детско-юношеского движения «Юнармия» и учебно-методического центра воспитания молодежи «Авангард».

В санкционный список также внесены восемь физлиц, в частности начальник главного штаба «Юнармии» Никита Нагорный, министр образования Запорожской области Елена Шапурова и министр образования Крыма Валентина Лаврик. Счета организаций и физических лиц, против которых были введены ограничительные меры, в случае их обнаружения в британской юрисдикции будут заблокированы. Въезд в Великобританию им запрещен.

В пресс-релизе утверждается, что российские власти якобы знакомят украинских детей с учебной программой, которая «переписывает историю России и Украины, прославляет российские действия и пропагандирует лояльность России, а в некоторых случаях включает военную подготовку». «Юнармии» и вовсе отводится «центральная роль» в попытках «принудительно депортировать и идеологически обработать молодое поколение Украины».

Ранее по той же причине «Движение первых» и глава «Юнармии» угодили в санкционный список США.