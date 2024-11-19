Участникам СВО спишут просроченные кредиты до 10 млн рублей. Но не всем

Госдума РФ во втором и третьем чтениях приняла законопроект, одно из положений которого направлено на списание просроченных кредитов до 10 млн рублей некоторым участникам СВО — тем, кто подпишет контракт с Минобороны РФ с 1 декабря 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба ГД 19 ноября.
В тексте отмечается, что мера касается не только самих военнослужащих, но и их семей. Кроме того, прекращаются обязательства по кредитным договорам граждан, призванных на военную службу по мобилизации, проходящих военную службу по призыву или других граждан, заключивших контракт о службе в ВС РФ с 1 декабря 2024 года сроком минимум на год. Сюда не попали курсанты военных училищ и вузов.
Законопроект также предполагает кредитные каникулы, которые могут взять мобилизованные и контрактники, принимающие участие в СВО. В новой редакции период в 30 дней увеличивается до 180, старые нормы действуют до конца года.
Взимать задолженность с участника СВО могут начать только спустя 180 дней с момента прекращения участия в боевых действиях, пишет ТАСС.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.