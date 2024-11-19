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Финансы Участникам СВО спишут просроченные кредиты до 10 млн рублей. Но не всем

Участникам СВО спишут просроченные кредиты до 10 млн рублей. Но не всем

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33 комментария

Госдума РФ во втором и третьем чтениях приняла законопроект, одно из положений которого направлено на списание просроченных кредитов до 10 млн рублей некоторым участникам СВО — тем, кто подпишет контракт с Минобороны РФ с 1 декабря 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба ГД 19 ноября.

В тексте отмечается, что мера касается не только самих военнослужащих, но и их семей. Кроме того, прекращаются обязательства по кредитным договорам граждан, призванных на военную службу по мобилизации, проходящих военную службу по призыву или других граждан, заключивших контракт о службе в ВС РФ с 1 декабря 2024 года сроком минимум на год. Сюда не попали курсанты военных училищ и вузов.

Законопроект также предполагает кредитные каникулы, которые могут взять мобилизованные и контрактники, принимающие участие в СВО. В новой редакции период в 30 дней увеличивается до 180, старые нормы действуют до конца года.

Взимать задолженность с участника СВО могут начать только спустя 180 дней с момента прекращения участия в боевых действиях, пишет ТАСС.

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Комментарии
36
настоящий гость
1 час
Да конечно, у дяди этого гуталина... ой, этих денег - ну просто завались! Вот и шлёт, м-м-м… кому попало…
ДЕД
1 час
Очереди же в военкоматы... Да и победы одна за одной.
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