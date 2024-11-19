Участникам СВО спишут просроченные кредиты до 10 млн рублей. Но не всем

Госдума РФ во втором и третьем чтениях приняла законопроект, одно из положений которого направлено на списание просроченных кредитов до 10 млн рублей некоторым участникам СВО — тем, кто подпишет контракт с Минобороны РФ с 1 декабря 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба ГД 19 ноября.

В тексте отмечается, что мера касается не только самих военнослужащих, но и их семей. Кроме того, прекращаются обязательства по кредитным договорам граждан, призванных на военную службу по мобилизации, проходящих военную службу по призыву или других граждан, заключивших контракт о службе в ВС РФ с 1 декабря 2024 года сроком минимум на год. Сюда не попали курсанты военных училищ и вузов.