«В нем был настоящий мужчина»: экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина похоронили на Троекуровском кладбище

В Москве на Троекуровском кладбище похоронили экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина. В последний путь артиста провожали родные, друзья и коллеги. Об этом 19 ноября сообщает MSK1.RU.

Проститься с Левкиным пришли участники «На-На» Вячеслав Жеребкин, Михаил Игонин и Владимир Политов. Игонин сказал, что всегда с радостью наблюдал за сплоченностью семьи Левкина. «Прекрасное человеческое качество Володи — любовь к своей семье. Я был рад наблюдать, как их семья всегда держалась вместе», — подчеркнул он.

Экс-солист группы Александр Запорожец сообщил, что виделся с Левкиным неделю назад. «Был жив-здоров, хотел работать», — уточнил Запорожец. Другой бывший солист «На-На», Валерий Юрин, сказал, что пришел «хоронить брата».

«В нем был настоящий мужчина, потому что Володя делал то, что должен делать настоящий артист в наше время, а именно — выступал в зоне специальной военной операции», — сказал Майданов.