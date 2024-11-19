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Общество «В нем был настоящий мужчина»: экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина похоронили на Троекуровском кладбище

«В нем был настоящий мужчина»: экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина похоронили на Троекуровском кладбище

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1 комментарий

В Москве на Троекуровском кладбище похоронили экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина. В последний путь артиста провожали родные, друзья и коллеги. Об этом 19 ноября сообщает MSK1.RU.

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Проститься с Левкиным пришли участники «На-На» Вячеслав Жеребкин, Михаил Игонин и Владимир Политов. Игонин сказал, что всегда с радостью наблюдал за сплоченностью семьи Левкина. «Прекрасное человеческое качество Володи — любовь к своей семье. Я был рад наблюдать, как их семья всегда держалась вместе», — подчеркнул он.

Экс-солист группы Александр Запорожец сообщил, что виделся с Левкиным неделю назад. «Был жив-здоров, хотел работать», — уточнил Запорожец. Другой бывший солист «На-На», Валерий Юрин, сказал, что пришел «хоронить брата».

Заслуженный артист России Денис Майданов охарактеризовал Владимира Левкина как настоящего артиста и мужчину.

«В нем был настоящий мужчина, потому что Володя делал то, что должен делать настоящий артист в наше время, а именно — выступал в зоне специальной военной операции», — сказал Майданов.

Прощание с Владимиром Левкиным прошло сегодня в Большом траурном зале Троекуровского кладбища. Экс-солист группы «На-На» умер 17 ноября. Ему было 57 лет.

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Комментарии
1
Delon
22 минуты
Лёвкин
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