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Общество «Был человеком потрясающим»: в Москве идет прощание с экс-солистом группы «На-На» Владимиром Левкиным

«Был человеком потрясающим»: в Москве идет прощание с экс-солистом группы «На-На» Владимиром Левкиным

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2 комментария

В Москве прощаются с бывшим солистом группы «На-На» Владимиром Левкиным, скончавшимся 17 ноября. С 11 часов сегодня Левкина провожают в последний путь родные и друзья. Наши коллеги их MSK1.RU находятся в Большом траурном зале Троекуровского кладбища и наблюдают за происходящим.

+4

Проститься с Владимиром Левкиным пришли певцы Денис Майданов и Кай Метов, актер Юрий Торсуев, певица Юта и многие другие.

«Вовка был человеком потрясающим. Тяжело жил, все время боролся. Он всегда улыбался», – сказала Юта. Она поделилась, что познакомилась с Левкиным в момент, когда умер ее муж. «Кто бы мог подумать, что через несколько десятилетий я буду его хоронить. Это тяжело», – добавила певица.

Кай Метов сказал, что Левкин запомнился ему «семейным и хорошим человеком».

О смерти экс-солисты «На-На» 17 ноября сообщила его жена Мария Ичетовкина. Известно, что с начала 2000-х Левкин боролся с онкологическим заболеванием и проходил лечение.

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Комментарии
2
Сила в Правде!!
12 минут
а он был за сво или против?
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