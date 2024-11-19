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Общество Глава «Ростелекома»: личные данные всех россиян уже утекли в Сеть

Глава «Ростелекома»: личные данные всех россиян уже утекли в Сеть

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52 комментария

В Сети уже есть личные данные каждого россиянина. Об этом на межотраслевой конференции «Безопасность клиента на первом месте» 19 ноября заявил президент компании «Ростелеком» Михаил Осеевский.

«Что важно отметить: в основе таких массированных атак лежит то, что персональные данные всех россиян уже утекли. Если мы зайдем в даркнет, то там есть консолидированная украинскими спецслужбами или хакерами информация по каждому из нас», — цитирует топ-менеджера ТАСС.

Он добавил, что нашел в Сети даже свои личные данные. Это открывает возможности «для различного рода способов проникновения» в жизнь граждан, отметил Осеевский.

Ранее на форуме по кибербезопасности SOC Forum зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что в открытый доступ попали данные 90% взрослого населения России. Пик утечек пришелся на 2023 год, в 2024 году их стало немного меньше, писал «КоммерсантЪ». По словам Кузнецова, главным источником утечек персональных данных были интернет-магазины и медицинские учреждения, на банки пришлось не более 2%.

В октябре Роскомнадзор предложил стандартизировать сбор и обработку личных данных граждан. Для этого предполагается разработать и законодательно утвердить обязательные стандарты работы с персональными данными.

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Комментарии
52
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2 часа
"в открытый доступ попали данные 90% взрослого населения России" Вот если бы после этого были привлечены к ответственности 90% виновных в "сливе" данных, никакой бы "стандартизации" не потребовалось.
Cashmare
1 час
...с гордостью заявил глава ростелекома, рассказывая о достижениях корпорации
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