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Общество РКН предложил ограничить сбор персональных данных россиян

РКН предложил ограничить сбор персональных данных россиян

1 822
7 комментариев

В Роскомнадзоре предложили стандартизировать сбор и обработку персональных данных граждан. Об этом со ссылкой на представителя ведомства пишет 24 октября РБК.

РКН предложил разработать обязательные стандарты работы с персональными данными и закрепить их законодательно, чтобы все участники оборота таких сведений были обязаны их соблюдать. По идее ведомства, организации смогут собирать только те данные, которые необходимы для выполнения конкретных задач.

При этом сбор сведений будет возможен не по согласию пользователей, как сейчас, а только на основании закона. Получать данные организации будут не напрямую от граждан, а от уполномоченных органов.

В РКН отмечают, что сейчас персональные данные нередко собирают не для конкретной цели, а просто «на всякий случай». Любой, кто обрабатывает такие сведения, является оператором персональных данных. Это более 5 миллионов юридических лиц в РФ, отмечал в октябре глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Ранее он сообщал, что комитет вместе с РКН и Минцифры прорабатывает идею создания уполномоченных операторов персональных данных, которые будут заниматься хранением и обработкой такой информации.

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Комментарии
7
dacha.camera1
1 час
нужен реестр реестров уполномоченных центров по ведению реестров операторов реестров персональных данных.
282799367
2 часа
"прорабатывает идею создания уполномоченных операторов персональных данных" Безусловную ответственность за утечку персональных данных они нести будут? Нет? Тогда нет смысла огород городить, ФЗ "О персональных данных" уже есть.
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