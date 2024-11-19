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Общество В Дзержинске начали массовое производство мобильных убежищ для защиты от ядерного взрыва. Как оно выглядит и сколько стоит

В Дзержинске начали массовое производство мобильных убежищ для защиты от ядерного взрыва. Как оно выглядит и сколько стоит

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20 комментариев

Массовое производство контейнеров-убежищ, защищающих от последствий ядерного взрыва, началось в Дзержинске Нижегородской области. Создатели говорят, что убежище «КУБ-М» очень мобильно и может быть установлено в кратчайшие сроки. Подробности 19 ноября сообщает портал NN.RU.

Разработали контейнер ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России (ВНИИ ГОЧС).

Убежище вмещает 54 человека, его можно расширить дополнительными модулями. Создатели говорят, что на 48 часов убежище защитит от воздушной ударной волны и светового излучения ядерного взрыва, а также от проникающей радиации. Также в нем можно спастись от осколков обычных средств поражения, воздействия химических веществ и огня.

Производство одного контейнера занимает три месяца. При этом он вдвое дешевле стационарного сооружения с аналогичными свойствами даже с учетом доставки и монтажа.

На изготовление и монтаж одного блока уходит около трёх месяцев. «КУБ-М» дешевле стационарного защитного сооружения гражданской обороны в два раза — включая транспортировку и установку. Стоимость «КУБ-М» в интернет-магазине спецоборудования стартует от 38 миллионов рублей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что использование Киевом западных неядерных ракет для ударов по территории России может повлечь ответ ядерным оружием. Именно такой сценарий в обновленной ядерной доктрине, которую сегодня подписал президент России Владимир Путин, называется как повод для ядерного ответа.

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Комментарии
22
Garik.Maremanov.1-1
38 минут
Дожили.... Спасибо нашему гениальному руководителю - любую страшную сказку может сделать былью.
Cashmare
22 минуты
очень удобно, заранее расфасоваться в братские могилы по 54 человека
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