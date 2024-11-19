В Дзержинске начали массовое производство мобильных убежищ для защиты от ядерного взрыва. Как оно выглядит и сколько стоит

Массовое производство контейнеров-убежищ, защищающих от последствий ядерного взрыва, началось в Дзержинске Нижегородской области. Создатели говорят, что убежище «КУБ-М» очень мобильно и может быть установлено в кратчайшие сроки. Подробности 19 ноября сообщает портал NN.RU .

Убежище вмещает 54 человека, его можно расширить дополнительными модулями. Создатели говорят, что на 48 часов убежище защитит от воздушной ударной волны и светового излучения ядерного взрыва, а также от проникающей радиации. Также в нем можно спастись от осколков обычных средств поражения, воздействия химических веществ и огня.

Производство одного контейнера занимает три месяца. При этом он вдвое дешевле стационарного сооружения с аналогичными свойствами даже с учетом доставки и монтажа.

На изготовление и монтаж одного блока уходит около трёх месяцев. «КУБ-М» дешевле стационарного защитного сооружения гражданской обороны в два раза — включая транспортировку и установку. Стоимость «КУБ-М» в интернет-магазине спецоборудования стартует от 38 миллионов рублей.