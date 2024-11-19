Девушка из Подмосковья сломала нос, листая ленту новостей

В Подмосковье 24-летняя девушка оказалась в Видновской больнице с травмой носа. Она уснула, когда пролистывала в телефоне ленту новостей. Об этом во вторник, 19 ноября, рассказывает пресс-служба минздрава Московской области. Выскользнувший телефон из рук заснувший девушки упал ей на переносицу. «Проведенная диагностика выявила перелом костей носа со смещением отломков», — сказано в сообщении ведомства.

Медики под местным обезболиванием провели хирургическое вправление смещенных отломков скелета носа и зафиксировали их в правильном положении.



«Через десять дней после травмы был отмечен прекрасный косметический результат. Орган функционирует нормально», — рассказал врач-оториноларинголог Рауль Тен.



По словам врача, при подобных ситуациях требуется срочная медицинская помощь, потому что отломки костей могут срастись в неправильном положении. После этого исправление будет сложным и травматичным.