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Происшествия Девушка из Подмосковья сломала нос, листая ленту новостей

Девушка из Подмосковья сломала нос, листая ленту новостей

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13 комментариев

В Подмосковье 24-летняя девушка оказалась в Видновской больнице с травмой носа. Она уснула, когда пролистывала в телефоне ленту новостей. Об этом во вторник, 19 ноября, рассказывает пресс-служба минздрава Московской области.

Выскользнувший телефон из рук заснувший девушки упал ей на переносицу. «Проведенная диагностика выявила перелом костей носа со смещением отломков», — сказано в сообщении ведомства.

Медики под местным обезболиванием провели хирургическое вправление смещенных отломков скелета носа и зафиксировали их в правильном положении.

«Через десять дней после травмы был отмечен прекрасный косметический результат. Орган функционирует нормально», — рассказал врач-оториноларинголог Рауль Тен.

По словам врача, при подобных ситуациях требуется срочная медицинская помощь, потому что отломки костей могут срастись в неправильном положении. После этого исправление будет сложным и травматичным.

Пациентку уже выписали. Она рассказала медикам, что хочет отказаться от использования телефона перед сном.

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Комментарии
13
Koma2024
46 минут
Ничего себе телефон! Такой тяжелый? Или нос такой хрупкий?
Гость
1 час
почему не указана модель аппарата?
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