В Петербурге задержан человек из 90-х с заряженным ТТ. Его связывают с экс-полковником Смирновым

Источник: «Фонтанка.ру»

Утром 19 ноября уголовный розыск совместно с коллегами из отдела «М» УФСБ задержали в Выборгском районе Петербурга 54-летнего Вячеслава Иванова, заместителя начальника одного из отделов ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Впрочем, дороги оперативников интересовали меньше всего, за Ивановым они пришли по старому делу, которое связано с экс-полковником МВД Михаилом Смирновым.

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Самого Смирнова арестовали в конце мая. Ему вменили подрыв «Жигулей» при помощи самодельной мины летом 1998 года. Погиб некто Петухов, второй пассажир и известный человек из мафии Сериков выжили (чуть позже он все равно полег в межклановой резне). Автомобиль рванул после осмотра салона людьми, переодетыми в сотрудников ГАИ. Этот эпизод был лишь частью истории, связанной с переделом порта. Разобраться в ней пытался журналист Максим Максимов, за что был убит летом 2004 года.

Как выяснили сотрудники уголовного розыска, Смирнов был лишь одним из винтиков этого механизма. В настоящее время в деле фигурируют: вероятный заказчик Иванов, организаторы (убитые) Новиков и Фролов, Смирнов, которого следствие называет исполнителем, некий М. (заключил досудебное соглашение и находится под домашним арестом). Следствию осталось установить лишь одного человека — того, кто подложил бомбу в «Жигули».

В сегодняшнем задержании Вячеслава Иванова есть одна любопытная деталь. При себе у него был пистолет ТТ с патроном в патроннике. Оперативники, конечно, спросили, зачем ему заряженный ствол в 2024 году. Иванов ответил, что на него уже было совершено с десяток покушений — последнее в 2003 году, — с пистолетом ему как-то спокойнее.