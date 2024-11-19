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Власть «Только обоюдный процесс»: в Кремле назвали вариант, при котором с будущего госсекретаря Рубио могут снять санкции

«Только обоюдный процесс»: в Кремле назвали вариант, при котором с будущего госсекретаря Рубио могут снять санкции

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13 комментариев

Россия не будет снимать санкции с сенатора Марко Рубио, которого избранный президент США Дональд Трамп выбрал на должность госсекретаря в своей администрации. РФ не сделает этого, пока под санкциями находится министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. ТАСС цитирует его 19 ноября.

«У нас Лавров тоже под санкциями. Какая же здесь добрая воля, когда Лавров под санкциями?» — сказал Песков. Он подчеркнул, что в данном случае возможен «только обоюдный процесс».

Информагентство отмечает, что Марко Рубио находится под российскими санкциями с 2022 года. Также он включен в санкционные списки Китая.

13 ноября Дональд Трамп подтвердил, что на посту государственного секретаря хочет видеть республиканца из Флориды Марко Рубио. Назначение на эту должность произойдет после голосования в сенате.

Говоря об отношениях с США в целом, Дмитрий Песков сказал, что Россия готова к их налаживанию, но не собирается «танцевать танго в одиночку».

«Россия, как говорит президент, открыта для нормализации. Но мы же не можем в одиночку танцевать танго. И не собираемся это делать», – подчеркнул Песков. Он также отметил, что не РФ начинала «санкционную гонку».

Несколько дней назад пресс-секретарь Владимира Путина сказал, что сейчас есть «скромная надежда» на возобновление диалога с Америкой.

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Комментарии
13
Garik.Maremanov.1-1
1 час
Он вашими "санкциями" подотрется, да и только.
Эд Хэммет
1 час
А что, Рубио так сильно волнуют кремлевские санкции?
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