«Есть скромная надежда». Песков — о возобновлении диалога с США после избрания Трампа

В Кремле заявили, что есть надежда на возобновление диалога с США после победы Дональда Трампа на выборах. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал газете New York Times во время интервью.

«Есть надежда, скромная надежда, что диалог <…>, по крайней мере, возобновится, потому что сейчас его просто не существует», — подчеркнул Песков. Он также уточнил, что в Кремле не собираются «надевать розовые очки».