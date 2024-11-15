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Политика «Есть скромная надежда». Песков — о возобновлении диалога с США после избрания Трампа

«Есть скромная надежда». Песков — о возобновлении диалога с США после избрания Трампа

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4 комментария

В Кремле заявили, что есть надежда на возобновление диалога с США после победы Дональда Трампа на выборах. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал газете New York Times во время интервью.

«Есть надежда, скромная надежда, что диалог <…>, по крайней мере, возобновится, потому что сейчас его просто не существует», — подчеркнул Песков. Он также уточнил, что в Кремле не собираются «надевать розовые очки».

«Мы прекрасно понимаем, что одно дело — делать заявления во время избирательной кампании, но когда человек входит в Овальный кабинет, всё по-другому», — сказал Песков.

Президент РФ Владимир Путин во время заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» поздравил Дональда Трампа с избранием на пост главы США. Путин подчеркнул, что не против возобновить контакт с Трампом.

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Комментарии
4
Koma2024
1 час
«Мы прекрасно понимаем, что одно дело — делать заявления во время избирательной кампании, но когда человек входит в Овальный кабинет, все по-другому" А когда в Кремль, то прям по-другому! :)
Гость
34 минуты
«Мы прекрасно понимаем, что одно дело — делать заявления во время избирательной кампании, но когда человек входит в Овальный кабинет, всё по-другому», — сказал Песков. Забыл вставить уточнение: - Из личного опыта. И это ни для кого не секрет. Про манифест 2003 года от "Единой России", думаю не стоит вспоминать.
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