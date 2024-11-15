«Есть скромная надежда». Песков — о возобновлении диалога с США после избрания Трампа

В Кремле заявили, что есть надежда на возобновление диалога с США после победы Дональда Трампа на выборах. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал газете New York Times во время интервью.
«Есть надежда, скромная надежда, что диалог <…>, по крайней мере, возобновится, потому что сейчас его просто не существует», — подчеркнул Песков. Он также уточнил, что в Кремле не собираются «надевать розовые очки».
«Мы прекрасно понимаем, что одно дело — делать заявления во время избирательной кампании, но когда человек входит в Овальный кабинет, всё по-другому», — сказал Песков.
Президент РФ Владимир Путин во время заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» поздравил Дональда Трампа с избранием на пост главы США. Путин подчеркнул, что не против возобновить контакт с Трампом.
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