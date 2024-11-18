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Спорт Общество Спортивный арбитражный суд удовлетворил иск тренера «Зенита» к Украинской ассоциации футбола, лишившей его титулов

Спортивный арбитражный суд удовлетворил иск тренера «Зенита» к Украинской ассоциации футбола, лишившей его титулов

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4 комментария

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил иск тренера петербургского футбольного клуба «Зенит» Анатолия Тимощука на решение Украинской ассоциации футбола (УАФ) о лишении его тренерской лицензии и всех завоеванных трофеев на национальном уровне. Об этом 18 ноября пишет ТАСС со ссылкой на информированный источник.

Заседание по иску Тимощука состоялось 22 апреля. Эти сведения изданию также подтвердили в пресс-службе «Зенита».

45-летний Тимощук играл за «Зенит» в 2007–2009 и 2013–2015 годах, а с 2017 года вошел в тренерский штаб петербургского клуба. Он — рекордсмен по числу проведенных матчей за сборную Украины (144), трехкратный чемпион Украины, трехкратный обладатель кубка и победитель суперкубка страны в составе «Шахтера».

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола в марте 2022 года лишил Тимощука лицензии уровня Pro, всех завоеванных на Украине титулов и пожизненно запретил заниматься футбольной деятельностью на Украине за то, что он продолжил работу в «Зените» после осложнения ситуации между Россией и Украиной.

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Комментарии
5
DanCitizen
8 минут
А у таких нет Родины, есть только бабло...Если завтра будет Украина процветать, кинется прощения просить . Мерзость
Гость
4 минуты
И как удовлетворил-то он его иск? Разрешили поехать на Украину и заниматься футболом там?
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