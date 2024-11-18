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Власть Боевые действия Президент Польши объяснил, почему Украина не сможет атаковать ракетами ATACMS Петербург и Москву

Президент Польши объяснил, почему Украина не сможет атаковать ракетами ATACMS Петербург и Москву

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7 комментариев

Киев не сможет выпустить ракеты ATACMS по Москве и Петербургу, поскольку радиус их действия не превышает 300 километров. Об этом 18 ноября заявил президент Польши Анджей Дуда.

«Это не те ракеты, которыми можно поражать такие цели, как Санкт-Петербург или Москва», — заявил Анджей Дуда, приводит его слова РИА Новости. Он отметил, что ракеты имеют дальность до 300 километров, так что это не то оружие, которое можно применять по всей территории РФ.

Вместе с тем политик похвалил Лондон и Париж за решение позволить Украине наносить удары по территории РФ ракетами Storm Shadow / SCALP — об этом в минувшее воскресенье сообщила газета Figaro, но затем удалила эту информацию из статьи. МИД Франции в понедельник заявил, что страна все еще рассматривает возможность разрешения Киеву наносить удары дальнобойными ракетами по российской территории. «Жаль, что к этому решению не присоединилась Германия», — заключил польский президент.

Ранее газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые позволил использовать Украине американские ракеты дальнего поражения для атак по всей территории РФ. Источники газеты отмечали, что речь, скорее всего, о ракетах ATACMS.

Пресс-секретарь президента РФ назвал это решение безрассудным и опасным. По его словам, Москва ответит на это решение.

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Комментарии
8
Ганс-Дитрих Геншер
29 минут
интересный итог киевазатридня через три года.
SERGEY111
15 минут
Совсем недавно любого кто говорил бы о реальной атаке Санкт-Петербурга западными баллистическими ракетами назвали бы клиническим безумцем - сегодня это без одной секунды реальность и жизнь любого петербуржца висит теперь на волоске за просто так , а главное нет никаких гарантий защиты и что это безумие хоть когда то прекратиться .
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