Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+1°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как -2

3 м/c,

зап.

 738мм 94%
Подробнее
7 Пробки
USD 100,00
EUR 105,71
Чемпионка мира по шахматам
Нападение на Вадима Евсеева
Дом Радио
Фильм о Трампе — что в нём
Промышленный Петербург
«Гойда» в Петербурге
Последствия непогоды
Общество Путин поручил продлить нулевой НДС для гостиниц до конца 2030 года

Путин поручил продлить нулевой НДС для гостиниц до конца 2030 года

715
1 комментарий

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России совместно с Госдумой в срок до 1 апреля продлить нулевой НДС для гостиниц до конца 2030 года. Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщается на сайте Кремля.

По итогам совещания с членами кабинета министров президент России утвердил перечень поручений, одним из которых стало продление нулевого НДС для гостиниц. Ответственными за исполнение являются Михаил Мишустин и Вячеслав Володин.

«Правительству РФ совместно с Государственной думой Федерального собрания РФ обеспечить внесение в законодательство РФ о налогах и сборах изменений, предусматривающих продление до 31 декабря 2030 г. включительно возможности применения налоговой ставки по налогу на добавленную стоимость в размере 0 процентов при реализации услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения», — пишут на сайте.

Нулевую ставку НДС для уже действующих гостиниц ввели 1 июля 2022 года. Изначально она должна была действовать до 30 июня 2027 года.

Ранее «Фонтанка» писала о том, как налоговая реформа, которая вступит в силу с 1 января 2025 года, изменит ряд условий для малого бизнеса в Петербурге. Ставка 0% установлена для гостиничного бизнеса (услуги по предоставлению мест для временного проживания), а также для туроператоров (с 1 июля 2023 года по 30 июня 2027 года), предприятий, оказывающих услуги по международной перевозке, ресторанного бизнеса (при годовом обороте не более 2 млрд рублей и соблюдении некоторых других условий), а также применяется при реализации товаров на экспорт.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Отец Родной
42 минуты
ИП и малый бизнес возместят
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Стройке дали «зеленый» свет: становятся ли новые дома в Петербурге более экологичными
17 ноября, 18:00
Новости компаний
Тест для эмбриона: врачи рассказали, как повысить шансы на беременность при ЭКО
16 ноября, 18:05
Новости компаний
Сергей Бабуров рассказал зачем «Кофейный навигатор» участвует в Казахстанском фестивале кофе 2025
15 ноября, 17:25
ТОП 5
Новости компаний
YE’S Leader — в числе победителей народного выбора конкурса «Доверие потребителя»
18 ноября, 15:16
GloraX создал управляющую компанию GloraX Home
18 ноября, 15:00
Стройке дали «зеленый» свет: становятся ли новые дома в Петербурге более экологичными
17 ноября, 18:00
Тест для эмбриона: врачи рассказали, как повысить шансы на беременность при ЭКО
16 ноября, 18:05
Строим на здоровье: девелопер «Терминал-Ресурс» возводит в Пушкинском районе поликлинический комплекс
15 ноября, 18:00
Сергей Бабуров рассказал зачем «Кофейный навигатор» участвует в Казахстанском фестивале кофе 2025
15 ноября, 17:25
Правительство Карелии и Сбер определили приоритетные направления для внедрения AI
15 ноября, 17:11
GloraX Новоселье — победитель независимой премии
15 ноября, 16:10
Билеты в театр — за счет Банка «Санкт-Петербург»
15 ноября, 15:20
Гости ходят в «Образцовые кварталы», и «Образцовые кварталы» тоже ходят в гости
14 ноября, 18:00
В ЖК NEWПИТЕР вышел в продажу 3 лот со скатной кровлей и двумя дворами, соединенными мостом
14 ноября, 17:00
ГК «Главстрой Регионы» вошла в ТОП застройщиков России
14 ноября, 16:18