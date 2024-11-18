Путин поручил продлить нулевой НДС для гостиниц до конца 2030 года

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России совместно с Госдумой в срок до 1 апреля продлить нулевой НДС для гостиниц до конца 2030 года. Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщается на сайте Кремля.

По итогам совещания с членами кабинета министров президент России утвердил перечень поручений, одним из которых стало продление нулевого НДС для гостиниц. Ответственными за исполнение являются Михаил Мишустин и Вячеслав Володин.

«Правительству РФ совместно с Государственной думой Федерального собрания РФ обеспечить внесение в законодательство РФ о налогах и сборах изменений, предусматривающих продление до 31 декабря 2030 г. включительно возможности применения налоговой ставки по налогу на добавленную стоимость в размере 0 процентов при реализации услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения», — пишут на сайте.

Нулевую ставку НДС для уже действующих гостиниц ввели 1 июля 2022 года. Изначально она должна была действовать до 30 июня 2027 года.

Ранее «Фонтанка» писала о том, как налоговая реформа, которая вступит в силу с 1 января 2025 года, изменит ряд условий для малого бизнеса в Петербурге. Ставка 0% установлена для гостиничного бизнеса (услуги по предоставлению мест для временного проживания), а также для туроператоров (с 1 июля 2023 года по 30 июня 2027 года), предприятий, оказывающих услуги по международной перевозке, ресторанного бизнеса (при годовом обороте не более 2 млрд рублей и соблюдении некоторых других условий), а также применяется при реализации товаров на экспорт.