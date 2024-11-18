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Власть Песков: Париж не предлагал разговор Путина и Макрона

Песков: Париж не предлагал разговор Путина и Макрона

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11 комментариев

Франция пока не проявляла инициативы по организации разговора Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Об этом заявил журналистам 18 ноября представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что российский президент остается открытым для всех контактов, но никаких инициатив от Парижа пока не поступало.

Вчера французские СМИ процитировали Макрона, который высказался о возможности телефонного разговора с президентом РФ. Президент Франции не исключил, что снова поговорит со своим российским коллегой, «когда контекст будет подходящим».

15 ноября Олаф Шольц поговорил по телефону с Владимиром Путиным — впервые с 2022 года. Сам Шольц сообщил, что беседа с российским лидером способствовала осознанию, что тот практически не изменил взгляды на украинский конфликт.

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Эммануэль Макрон Дмитрий Песков Украинский конфликт
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Комментарии
11
Отец Родной
1 час
С кем он постоянно разговаривает? Его кто то спрашивает?
AndrewBarsik
1 час
Париж слезам не верит.
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