«Когда контекст будет подходящим». Макрон рассказал, будет ли звонить Путину вслед за Шольцем

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал возможность телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Слова политика цитирует телеканал BFMTV 17 ноября.

По мнению Макрона, сейчас намерения президента России состоят в том, чтобы усилить боевые действия. «Какие бы ни были его заявления, он не хочет мира и не готов вести переговоры», — отметил он. Но президент Франции не исключил, что снова поговорит со своим российским коллегой, «когда контекст будет подходящим».

15 ноября Олаф Шольц поговорил по телефону с Владимиром Путиным — впервые с 2022 года. Сам Шольц сообщил, что беседа с российским лидером способствовала осознанию, что тот не сильно изменил взгляды на конфликт на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Макрон не запрашивал телефонный разговор с Владимиром Путиным.