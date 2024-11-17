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Власть «Когда контекст будет подходящим». Макрон рассказал, будет ли звонить Путину вслед за Шольцем

«Когда контекст будет подходящим». Макрон рассказал, будет ли звонить Путину вслед за Шольцем

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9 комментариев

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал возможность телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Слова политика цитирует телеканал  BFMTV 17 ноября.

По мнению Макрона, сейчас намерения президента России состоят в том, чтобы усилить боевые действия. «Какие бы ни были его заявления, он не хочет мира и не готов вести переговоры», — отметил он. Но президент Франции не исключил, что снова поговорит со своим российским коллегой, «когда контекст будет подходящим».

15 ноября Олаф Шольц поговорил по телефону с Владимиром Путиным — впервые с 2022 года. Сам Шольц сообщил, что беседа с российским лидером способствовала осознанию, что тот не сильно изменил взгляды на конфликт на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Макрон не запрашивал телефонный разговор с Владимиром Путиным.

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Эммануэль Макрон Украинский конфликт Владимир Путин
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Комментарии
9
Сила в Правде!!
38 минут
тамагавк лучший переговорщик.
Гость
33 минуты
Макрон может не звонить, его кукареканье никого не интересует, Франция не субъект мировой политики, а колония США.
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