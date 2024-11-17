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Происшествия Веселый стал мертвым. Гость из Мурманской области не пережил вечеринку в Петербурге

Веселый стал мертвым. Гость из Мурманской области не пережил вечеринку в Петербурге

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36-летний мужчина приехал в Петербург на праздник и так увлекся отмечанием, что после вечеринки уже не проснулся. Возможно, дело не только в алкоголе.

Как стало известно «Фонтанке» 17 ноября, житель Мурманской области приехал в гости к своему другу детства, с которым они росли в одном поселке. Отмечали день рождения супруги нынешнего петербуржца. К 11 часам вечера мужчины поняли, что веселья мало, и отправились в бар. В какой-то момент мурманчанин куда-то отошел, а когда вернулся, по наблюдениям друга, был очень веселым и активным.

К трем часам ночи мужчины пришли домой, а в 8 утра приятель не смог разбудить гостя. Скорая помощь попыталась его откачать, но в итоге врач вынужден был констатировать смерть.

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