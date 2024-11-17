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Происшествия Дрон со взрывчаткой атаковал полицейскую машину. Подробности гибели журналистки под Курском

Дрон со взрывчаткой атаковал полицейскую машину. Подробности гибели журналистки под Курском

3 859
12 комментариев

Следственный комитет сообщает некоторые подробности трагического происшествия в Курской области, в котором погибла журналистка и пострадали ее коллега и полицейский.

Это произошло 17 ноября в селе Большое Солдатское Большесолдатского района. Для атаки использовался беспилотный летательный аппарат, снаряженный взрывным устройством. Мишенью был служебный автомобиль МВД, в котором ехали правоохранитель и двое сотрудников «Народной газеты». Скончалась, как уже писала «Фонтанка», главный редактор газеты Юлия Кузнецова.

Главное военное следственное управление СК возбудило уголовное дело о теракте. Его исполнители, как отмечается в сообщении, — «боевики ВФУ, иные украинские военизированные группы и участники наемнических формирований».

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Комментарии
12
Полно Вам, батюшка
1 час
зря она села в машину мвд...
Митя Антонов
1 час
"Его исполнители, как отмечается в сообщении, — «боевики ВФУ, иные украинские военизированные группы и участники наемнических формирований». ВФУ - это что такое? Что за новояз? Требую раскрытия сокращения.
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