Дрон со взрывчаткой атаковал полицейскую машину. Подробности гибели журналистки под Курском

Следственный комитет сообщает некоторые подробности трагического происшествия в Курской области, в котором погибла журналистка и пострадали ее коллега и полицейский.

Это произошло 17 ноября в селе Большое Солдатское Большесолдатского района. Для атаки использовался беспилотный летательный аппарат, снаряженный взрывным устройством. Мишенью был служебный автомобиль МВД, в котором ехали правоохранитель и двое сотрудников «Народной газеты». Скончалась, как уже писала «Фонтанка», главный редактор газеты Юлия Кузнецова.

Главное военное следственное управление СК возбудило уголовное дело о теракте. Его исполнители, как отмечается в сообщении, — «боевики ВФУ, иные украинские военизированные группы и участники наемнических формирований».