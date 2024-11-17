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Власть Песков: сложно предположить, когда побеседуют Путин и Трамп

Песков: сложно предположить, когда побеседуют Путин и Трамп

824
2 комментария

Пока сложно предположить, когда конкретно состоятся контакты президента РФ Владимира Путина и победителя выборов президента США Дональда Трампа. Об этом рассказал 17 ноября представитель Кремля Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

Также Песков отметил, что Трамп может быть не полностью согласен с позицией тех, кого выдвигает на должности в своей администрации.

Несколько дней назад The Washington Post со ссылкой на источники сообщил, что Дональд Трамп 7 ноября якобы позвонил президенту РФ Владимиру Путину, и они обсудили украинский конфликт. Позже Песков опроверг эту информацию. «Это полностью не соответствует действительности, это чистая выдумка», — заявил Песков.

Новость дополняется.

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Дмитрий Песков Владимир Путин Дональд Трамп
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Комментарии
2
282693251
23 минуты
Когда Си команду даст.
человек Чебурек
54 минуты
Пусть он спросит у пресс секретаря Трампа..если он ничего не знает..зачем его спрашивают?..Незнайка какой-то..засоряют новостную ленту только с этим Песковым..вот нафига я это прочитал..??!!...тчк
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