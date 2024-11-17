Дубль два. Вагон пассажирского поезда сошел с рельсов в Гатчине

Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура







На железнодорожных путях станции «Гатчина-Пассажирская-Балтийская» в Ленинградской области сошел с рельсов пассажирский вагон. Об этом сообщает 17 ноября Северо-Западная транспортная прокуратура.

ЧП произошло минувшим вечером при осуществлении маневровых работ. Точные причины не уточняются. Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку законодательства в сфере безопасности движения.

Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура

Это второй такой инцидент в Гатчине за два дня. 14 ноября на станции «Гатчина-Товарная-Балтийская» сошли с рельсов и опрокинулись шесть вагонов грузового состава.