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Происшествия Дубль два. Вагон пассажирского поезда сошел с рельсов в Гатчине

Дубль два. Вагон пассажирского поезда сошел с рельсов в Гатчине

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6 комментариев

На железнодорожных путях станции «Гатчина-Пассажирская-Балтийская» в Ленинградской области сошел с рельсов пассажирский вагон. Об этом сообщает 17 ноября Северо-Западная транспортная прокуратура.

ЧП произошло минувшим вечером при осуществлении маневровых работ. Точные причины не уточняются. Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку законодательства в сфере безопасности движения.

Это второй такой инцидент в Гатчине за два дня. 14 ноября на станции «Гатчина-Товарная-Балтийская» сошли с рельсов и опрокинулись шесть вагонов грузового состава.

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Комментарии
6
Гость
1 час
пути однако ремонтировать надо
Гость
41 минута
уже почти 3 года маниврируем, хехе
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