Шесть вагонов сошли с рельсов в Ленобласти. Следователи и прокуратура выясняют почему

Источник: Официальный канал Северо-Западной транспортной прокуратуры

Сотрудники железной дороги возвращают на пути вагоны грузового поезда в Ленинградской области. Северо-Западная транспортная прокуратура показала как.

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По данным Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР, вагоны сошли с рельсов и опрокинулись с железнодорожного полотна вблизи станции Гатчина-Товарная-Балтийская утром 14 ноября. Обошлось без пострадавших, ущерб подсчитывают.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Проверку проводит также транспортная прокуратура. В ведомстве уточнили, что с рельсов сошли шесть вагонов. На расписании пассажирских поездов это не отразилось.